La stagione delle azzurre parte il 21 aprile da Cavalese

La stagione della nazionale seniores femminile prenderà ufficialmente il via mercoledì 21 aprile, quando il primo gruppo di azzurre si radunerà a Cavalese in serata. Dopo un anno di stop, causato dall’emergenza legata al Covid-19, Davide Mazzanti tornerà al lavoro sulla panchina dell’Italia per preparare un anno ricco di impegni, caratterizzato dal grande obiettivo delle Olimpiadi di Tokyo 2021 (23 luglio - 8 agosto).

Per il primo collegiale dodici le atlete convocate dal commissario tecnico tricolore: Francesca Bosio, Chiara De Bortoli e Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri); Sofia D’Odorico, Eleonora Furlan, Giulia Melli (Delta Despar Trentino); Eleonora Fersino (Zanetti Bergamo); Anastasia Guerra e Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze); Marina Lubian (Savino del Bene Scandicci); Camilla Mingardi (Unet E-Work Busto Arsizio); Federica Squarcini (Saugella Monza).

Il raduno terminerà domenica 2 maggio dopo la seduta d’allenamento mattutina.