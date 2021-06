La visita del presidente Manfredi al comitato regionale Molise

Il presidente federale Giuseppe Manfredi ha fatto visita oggi al CR Molise e al presidente Gennaro Niro insieme al quale, presso l'Hotel San Giorgio di Campobasso, ha incontrato una rappresentanza di tecnici, atleti, società, arbitri e dirigenti locali.

Nel corso della riunione è stato dato un riconoscimento da parte del CR Molise alla società U.S. Pescolanciano per i suoi 50 anni di attività, ed è stata lanciata la campagna promozionale del comitato regionale: "Vieni a giocare a pallavolo" che consiste nell’attività di S3 e in tornei dimostrativi sulle spiagge della costa molisana.

In mattinata il presidente federale e il numero uno regionale si erano sono recati presso il pastificio “La Molisana”, per un incontro con la proprietà. La visita è poi proseguita all’Università del Molise, dove Manfredi si è intrattenuto con il preside del corso di Laurea in Scienze Motorie e ha salutato i docenti di pallavolo, impegnati a sostenere gli esami.

Prima di ripartire il presidente della Fipav si è recato poi al Palaunimol di Campobasso, sede di gioco dove si svolgerà la Silver Nations League di Sitting Volley. Ad attendere Manfredi c’era il delegato del Rettore allo Sport, professor Germano Guerra, presidente anche del comitato organizzatore dell’evento di sitting volley che si terrà a settembre a Campobasso.