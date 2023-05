A Lanciano la conferenza stampa di presentazione del DHL Test Match Tournament

Si è tenuta oggi, giovedì 11 maggio 2023, presso la Sala Convegni “B.Lanci” - Casa di Conversazione di Lanciano, la conferenza stampa di presentazione DHL Test Match Tournament, in programma dal 22 al 24 maggio al Palazzetto dello Sport di Lanciano.

Presente all’incontro con la stampa anche il commissario tecnico della nazionale femminile Davide Mazzanti: “Si è parlato tanto di fare squadra e devo dire che una delle cose che secondo me crea questo pensiero è il fatto di prendersi cura delle persone, perché quando ci si prende cura di qualcuno si crea un legame forte e un grande senso di appartenenza. Ci avete accolto nel migliore dei modi e state facendo il massimo per noi. Ringrazio davvero tutti i presenti e le società del territorio. Da parte nostra ora dobbiamo contraccambiare e vogliamo prenderci cura del territorio. Vogliamo portare in Abruzzo il nostro sport e le nostre esperienze, andare nelle scuole e partecipare alla vita di questo territorio. È fondamentale arrivare ai giovani. Abbiamo un lungo ed importante percorso davanti a noi ma siamo sicuri che l'Abruzzo ci darà la spinta giusta per farlo al meglio”.

Queste le parole delle autorità locali presenti alla conferenza stampa:

Chiara Di Iulio, Consigliere Federale Fipav: “Porto i saluti del Presidente Giuseppe Manfredi e dell'intero consiglio. Ringrazio le istituzioni e il comitato regionale Fipav Abruzzo per questa bellissima occasione. Vedere la Nazionale in Abruzzo è per me motivo di grande orgoglio, sono emozionata per la presenza delle ragazze a Lanciano”.

Filippo Paolini, Sindaco di Lanciano: “Ringrazio la Federazione Italiana Pallavolo, la Fipav Abruzzo, nella persona di Fabio Di Camillo, e la Regione Abruzzo. Spero davvero che la Nazionale Italiana Femminile si trovi bene nella nostra Lanciano e mi auguro che il loro giudizio nei nostri confronti sia positivo”.

Alessandra Berghella, Vice Presidente Coni Abruzzo: “Felice di essere qui e contenta che questa importante manifestazione si tenga proprio qui a Lanciano. Porto i saluti del Coni Abruzzo e invito tutti a tifare la nostra Nazionale”.

Nicola Campitelli, Assessore Regione Abruzzo: “La nostra Regione sta diventando un modello per il mondo dello sport e non solo. Seguiamo e appoggiamo progetti importanti. Ci siamo, e ci saremo sempre, quando si tratta di rilanciare il nostro bellissimo Abruzzo”.

Mario Quaglieri, Assessore allo Sport Regione Abruzzo: “Ringrazio tutti, dalla prima all'ultima persona che ha contribuito a tutto questo. La Regione Abruzzo è convinta che lo sport sia veicolo importante per far conoscere e valorizzare il nostro territorio. È un grande evento, pieno di significato per la nostra regione e sono certo che ci sarà un bellissimo movimento attorno a questa stupenda presenza. La collaborazione e la disponibilità sono stati fondamentali per avere la Nazionale Italiana Femminile in Abruzzo”.

Danilo Ranieri, Assessore allo Sport/ Comune di Lanciano: “Siamo onorati della presenza della Nazionale che voglio ringraziare per la disponibilità rivolta alle attività sul territorio, oltre ringraziare la Regione Abruzzo ovviamente. Sono convinto che sport e cultura vadano di pari passo e sono altrettanto felice di vedere coinvolti tanti giovani. Ringrazio ovviamente tutti per questa bellissima organizzazione”.

La FOTOGALLERY è disponibile QUI.