Le azzurrine cedono 3-0 a Pinerolo

Pinerolo. L’Eurospin Ford Sara Pinerolo si conferma avversaria indigesta per il Club Italia CRAI che, nel 6° turno del Girone Ovest di Serie A2, cede in trasferta 3-0 (25-23, 25-20, 25-19). Le giovani della formazione federale hanno faticato a trovare il giusto ritmo per contenere le esperte avversarie, senza riuscire a dare continuità alla propria manovra.

Mercoledì per il Club Italia sarà di nuovo tempo di Campionato: Monza e compagne voleranno infatti alla volta di Olbia per il recupero della 4ª giornata della regular season.

CRONACA – Lo starting six per questa 6 ª giornata di campionato scelto da coach Massimo Bellano è composto dalla diagonale Frosini-Monza, dalle schiacciatrici Gardini e Nervini, dalle centrali Graziani e Marconato a cui si aggiunge il libero Armini.

Dall’altra parte della rete il tecnico Michele Marchiaro risponde con il sestetto composto da : Gray, Zago, Bussoli, Akrari, Boldini, Fiesoli e il libero Fiori.

Avvio di gara nel segno dell’equilibrio (3-3). E’ la formazione di casa a rompere gli indugi e a trovare il primo allungo arrivando sul +3 (8-5). Frosini e Gardini a segno siglano la nuova parità (8-8). Un pallonetto di Marconato avvia l’allungo azzurrino: le giovani della formazione federale si spingono sul +4 (8-13) e coach Marchiaro chiama time out. E’ sempre il Club Italia CRAI a dettare il ritmo e Monza e compagne si spingono sul +7 (9-16) inducendo la panchina della formazione di casa a un nuovo time out. Pinerolo riesce a limare il distacco e a pareggiare i conti ristabilendo l’equilibrio sul 19-19. Pinerolo prende fiducia e prova a staccare le avversarie (22-20), ma è pronta la reazione delle azzurrine. Un ace di Graziani vale la nuova parità (22-22). Nel concitato finale è la formazione di casa a trovare lo spunto giusto e a chiudere a proprio favore il primo set (25-23).

In avvio di seconda frazione le due formazioni procedono punto a punto (6-6). Zago e compagne piazzano un break che vale il +3 (10-7). Le azzurrine faticano a ritrovare il giusto assetto e Pinerolo allunga ulteriormente (15-11). E’ sempre la formazione di casa a dettare il ritmo e a mantenere a distanza le azzurrine: sul 17-13 coach Bellano chiama time out. Lo stop al gioco non sortisce l’effetto sperato e Pinerolo conquista anche il secondo set (25-20).

La terza frazione imbocca da subito i binari dell’equilibrio (6-6). Al primo allungo azzurrino (6-8) risponde prontamente la formazione di casa (8-8) e si torna a lottare punto a punto. E’ Pinerolo a trovare il giusto spunto e ad allungare il passo (16-11). Le azzurrine non riescono a rimettere ordine al proprio gioco e la formazione di casa può chiudere senza patemi set e partita (25-19).

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO-CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-23, 25-20, 25-19)

PINEROLO: Gray 2, Zago 13, Bussoli 8, Akrari 19, Boldini 1, Fiesoli 9; Fiori (L), Tosini 1. Ne: Csalis, Allasia, Nuccio, Buffo. All. Marchiaro.

CLUB ITALIA CRAI: Gardini 9, Marconato 1, Frosini 16, Nervini 7, Graziani 6, Monza 1; Armini (L), Bassi, Barbero, Pelloia, Ituma. Ne:Gannar, Giuliani (L), Trampus. All. Bellano

ARBITRI: Simone Fontini e Antonio Gaetano.

DURATA SET: 26’, 23’, 20’.

PINEROLO: 4 a, 5 bs, 11 mv, 22 et.

CLUB ITALIA CRAI: 2 a, 4 bs, 7 mv, 22 et.