Le condoglianze della Fipav per la scomparsa di Giuseppe Figaroli

Il mondo del volley si stringe attorno alla famiglia Figaroli per la scomparsa del caro Giuseppe.

Figaroli, ex arbitro e storico dirigente del volley lombardo, è stato un grandissimo appassionato della nostra disciplina. Per numerosi anni ha organizzato importanti tornei di caratura internazionale a Costa Volpino (BG) divenenedo negli anni figura di riferimento in Lombardia e in tutta Italia.

Da parte del presidente Giuseppe Manfredi, dei vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, del segretario generale Stefano Bellotti, del Consiglio Federale e dell'intera Federazione Italiana Pallavolo giungano alla famiglia Figaroli le più sentite condoglianze.