Le congratulazioni del Presidente Manfredi al nuovo Governo Meloni

Da questa mattina, con il giuramento effettuato davanti al Presidente della Repubblica, l’esecutivo è pienamente operativo: l’Italia ha un nuovo Governo che per la prima volta nella storia sarà guidato da una donna – Giorgia Meloni – e composto da 24 ministri.

Il presidente federale Giuseppe Manfredi ha così commentato la notizia: “Rivolgo il mio pensiero alla nuova squadra di Governo e al premier Giorgia Meloni, augurando a tutti buon lavoro per il bene del nostro Paese. Tra i 24 ministri nominati ci sono anche Giancarlo Giorgetti (Ministero dell’Economia, ndr) e Andrea Abodi (Sport e Giovani, ndr) ai quali va un pensiero particolare. Al primo perché, come noto, ha fatto parte della nostra squadra avendo ricoperto l’incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti durante il quadriennio 2013-2016. Giancarlo, grande tifoso della pallavolo, ci è sempre stato vicino e per questo, assieme a tutto il Consiglio Federale, gi faccio un sincero in bocca al lupo per il prestigioso e importante incarico che gi è stato affidato. Guiderà un dicastero di fondamentale importanza, ma non sono certo io a scoprire le sue doti e capacità…”.

Il presidente poi prosegue: “Sono poi molto felice dato che l’Italia ha nuovamente un Ministero dello Sport, affidato tra l’altro a un altro professionista dalle indiscusse capacità e competenze, Andrea Abodi, uomo che abbiamo conosciuto e apprezzato negli anni (ha fatto parte anche dell’organizzazione dei Campionati del Mondo Maschili di Pallavolo del 2010, ndr). Anche ad Abodi faccio il più sincero in bocca al lupo di buon lavoro; il nostro Paese aveva bisogno di un Ministero che si occupi quotidianamente dei giovani e dello sport, le due facce di una stessa medaglia, tra l’altro imprescindibile, per il futuro dell’Italia. Come Federazione Italiana Pallavolo saremo propositivi e daremo tutto il supporto necessario.

Buon lavoro a tutti!”

Credit Foto: Presidenza della Repubblica