Le delibere del Consiglio Federale

Si è svolta oggi a Roma, presso la sede di via Vitorchiano, una riunione del Consiglio Federale. In apertura dei lavori il presidente Pietro Bruno Cattaneo ha posto l'attenzione sugli argomenti di stretta attualità tra i quali la ripresa dell'attività sportiva e in particolar modo il mancato via libera al beach volley. Quest’ultima una decisione motivo di profonda delusione da parte della Fipav, in quanto penalizza fortemente nella stagione estiva la disciplina sulla sabbia.

Il numero uno federale si è poi soffermato sul tema della responsabilità penale legata al Covid-19 e sulla proposta dell’abolizione del vincolo sportivo, contenuta nella riforma del sistema sportivo italiano. Il presidente Cattaneo ha sottolineato che, nel caso venisse confermata l’abolizione del vincolo sportivo, sarebbe fortemente a rischio l’attività portata avanti sul territorio da tantissime società.

PREMIO FEDERICA DE LUCA - È stato assegnato ad Alessandra Di Virgilio, arbitro di ruolo B e responsabile regionale UG del comitato Abruzzo, il Premio Federica De Luca 2020. Il riconoscimento è riservato all'ufficiale di gara donna di categoria nazionale che si è particolarmente distinto per l'impegno e la passione a livello dirigenziale periferico durante il corso della stagione. Il Premio, giunto alla terza edizione, è stato indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo anche per sensibilizzare l'attenzione su una tematica ormai sempre più importante "La lotta alla violenza sulle donne".

RUOLI UFFICIALI DI GARA - Il CF ha deliberato per la stagione 2020-2021 i ruoli nazionali degli Ufficiali di gara indoor. In continuità con la passata stagione, interrotta a causa del Covid-19, non vi sono state immissioni nei ruoli.

SETTORE UFFICIALI DI GARA - Sono stati nominati i componenti del settore nazionale ufficiali di gara per la stagione 2020-2021.

VIDEO-CHECK - È stato approvato il regolamento del Video Check per la stagione 2020-2021, con l’introduzione della nuova casistica riguardante l’invasione aerea. ​