Le delibere del Consiglio Federale svoltosi a Genova

Genova. Si sono conclusi oggi i lavori del Consiglio Federale, riunitosi nel capoluogo ligure nelle giornate del 23 e 24 marzo. In apertura dei lavori l’assessore allo Sport della regione Liguria Simona Ferro e il presidente del CR Fipav locale Anna Del Vigo hanno portato i propri saluti.

Il presidente Giuseppe Manfredi ha poi ribadito la volontà di portare una delle nazionali maggiori a Genova, sperando che nei prossimi anni sia disponibile un impianto di gioco idoneo. Il numero uno federale si è soffermato sull’importanza di far sentire la vicinanza del Consiglio alla periferia e per questo motivo, quando vi sarà occasione come accaduto oggi e nel recente passato, le riunioni del massimo organo federale saranno organizzate sul territorio nazionale.

Manfredi ha chiuso il suo intervento, aggiornando su diversi temi il CF, per poi passare la parola a Pietro Bruno Cattaneo, presidente di Fipav Servizi, che ha relazionato sull’attività della società e sui prossimi lavori in programma al Centro Pavesi. Sempre in merito alla Fipav Servizi è seguito l’intervento dell’amministratore delegato Vincenzo Parrinello.

STAFF NAZIONALI - Sono stati deliberati gli staff delle nazionali azzurre, questi i nominativi dei componenti delle squadre seniores. Gli staff giovanili saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito federale.

Nazionale Maschile

Ferdinando De Giorgi (Commissario Tecnico), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Assistente Allenatore e Preparatore Atletico), Mario Di Pietro (Assistente allenatore gruppo seniores), Ivan Contrario (Scoutman), Vittorio Sacripanti (Dirigente), Giuliano Bergamaschi (Pedagogista), Vincenzo Fanizza (1° Allenatore Seniores B e assistente allenatore naz. A), Luca Leoni (2° Allenatore Seniores B), Oscar Berti (Preparatore Atletico gruppo Seniores), Simone Cruciani (Scoutman Seniores B e Assistente scoutman naz. A), Giacomo Giretto (Team Manager), Emanuele Carpentieri (Team Manager Seniores B).

Staff sanitario (Gruppo Seniores A e B): Piero Benelli (medico), Marco Penza (medico), Ennio Giordano (medico), Sebastiano Cencini (fisioterapista), Francesco Alfatti (fisioterapista), Fabio Rossin (fisioterapista), Ottaviano Tateo (fisioterapista), Fabio Fanton (consulente per la definizione dei programmi di recupero e riabilitazione per gli atleti di tutte le Nazionali), Sergio Cameli (consulente cardiologo e internista per gli atleti di tutte le Nazionali).

Nazionale Femminile

Davide Mazzanti (Commissario Tecnico), Matteo Bertini (2° allenatore), Nicola Daldello (assistente allenatore), Michele Parusso (assistente allenatore e sparring), Massimiliano Taglioli (scoutman), Ezio Bramard (preparatore atletico), Stefano Recine (dirigente), Marcello Capucchio (team manager), Alessandro Beltrami (1° Allenatore Nazionale B), Marco Sinibaldi (2° allenatore Nazionale B), Francesco Petrella (assistente allenatore Nazionale B), Luca Nico (scoutman Nazionale B), Mattea Tosetti (team manager Nazionale B).

Staff Sanitario: Domenico Capodiferro (medico), Lucio D'Antonio (medico), Gabriele Mazzali (fisioterapista), Filippo D'Elia (fisioterapista), Ignazio Sergio Raspante La Scala (medico Nazionale B), Stefano Corallo (medico Nazionale B), Marta Pedroli (fisioterapista Nazionale B).

CLUB ITALIA – In base alla relazione del direttore tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli è stato deciso che nella prossima stagione il Club Italia parteciperà al campionato di B1, partendo con un nuovo percorso di lavoro.

TDR BEACH VOLLEY 2023 – È stato assegnato al Comitato Regionale Emilia Romagna l’organizzazione del Trofeo delle Regioni di Beach Volley 2023, che si svolgerà a Cesenatico.

FIAMME ORO – Il Consiglio Federale ha deliberato un percorso di collaborazione con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato per lo sviluppo del beach volley.