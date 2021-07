Le dodici squadre qualificate alle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 19 femminili

La stagione dell’attività nazionale giovanile indoor è arrivata al giro di boa con l’assegnazione dei tre titoli tricolori maschili. Ieri intanto si sono concluse le Finali Interregionali Under 19 femminili, al termine delle quali otto formazioni hanno staccato la qualificazione per le Finali Nazionali Giovanili CRAI in programma fra il 23 ad Agropoli (SA). Alle quattro squadre qualificate di diritto alla finale nazionale (le formazioni appartenenti alle regioni posizionate nei primi quattro posti del ranking stilato in base al numero di squadre partecipanti al rispettivo campionato di categoria) che sono Uyba Volley (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), Volley Academy Sassuolo (Emilia Romagna) e Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio) si vanno ad aggiungere quindi i restanti otto team decretati dalle finali interregionali.

Le squadre qualificate:

Teste di serie

Uyba Volley (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), Volley Academy Sassuolo (Emilia Romagna) e Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio)

Vincitrici Fasi Interregionali

ASD Volley Friends Roma (Lazio), Club76 Fenera Chieri (Piemonte), Azzurra Volley S.Casciano (Toscana), Lemen Volley ASD (Lombardia), Fusion Team Volley (Veneto), Igor Volley (Piemonte), Arzano Volley (Campania), Volley Academy Wekondor (Sicilia)