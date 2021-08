Le Finali del World Tour in Sardegna dal 6 al 10 ottobre 2021

La Federazione internazionale ha annunciato il cambiamento di date delle FIVB Beach Volleyball World Tour Finals, che si terranno quest’anno in Sardegna.

Rispetto all’8-12 settembre 2021, l’atteso torneo si disputerà dal 6 al 10 ottobre 2021. La decisione è stata presa congiuntamente dalla Fivb, dalla Federazione Italiana Pallavolo, da Sport e Salute e dalle autorità competenti.

Dopo un’attenta analisi e un costante confronto con le autorità locali, in merito alle restrizioni legate al COVID-19, tutte le parti in causa hanno concordato di riprogrammare la competizione a ottobre, in maniera da garantire un evento sicuro a tutte le persone che vi prenderanno parte.