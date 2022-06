Le Finali Nazionali Giovanili Crai U16 femminili e U17 maschili in diretta streaming

E’ tutto pronto a Roma e Monza per l’atto conclusivo delle Finali Nazionali Giovanili Crai Under 16 femminili e Under 17 maschili.

Le gare valide per il 3°-4° posto e 1°-2° posto in programma oggi 5 giugno rispettivamente alle ore 9 e ore 11 saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della FIPAV QUI. A commentare la finale per il titolo femminile sarà Nadia Centoni, mentre la finale maschile sarà commentata da Valerio Vermiglio.

Il calendario

Under 16 femminile

ore 11 Finale 1°-2° posto: Volleyrò Casal dè Pazzi – In Volley Piemonte Fiorentini

ore 9 Finale 3°-4° posto: Volley Academy Piacenza – Valentino Ricci Imoco S. Donà

Under 17 maschile

ore 11 Finale 1°-2° posto: Diavoli Rosa-Volley Treviso

ore 9 Finale 3°-4° posto: Vero Volley-Itas Trentino

Tutte le informazioni e approfondimenti sono disponibili sul sito ufficiale finalivolleycrai.it