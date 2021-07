Le formazioni qualificate alle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 17 femminile

Si sono disputate nel weekend le Finali Interregionali Under 17 femminili, al termine delle quali è stato completato il quadro delle dodici squadre finaliste che si contenderanno il titolo nazionale di categoria nelle Finali Nazionali Giovanili CRAI in programma dal 16 al 18 luglio a Salsomaggiore Terme (PR).

Alle quattro squadre qualificate di diritto alla finale nazionale (le formazioni appartenenti alle regioni posizionate nei primi quattro posti del ranking stilato in base al numero di squadre partecipanti al rispettivo campionato di categoria) che sono ASD Pro Patria Milano (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), PCV Pontellise (Emilia Romagna) e Valdarno Volley (Toscana) si vanno ad aggiungere le restanti otto formazioni decretate dalle finali interregionali.

Le squadre qualificate:

Teste di serie

ASD Pro Patria Milano (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), PCV Pontellise (Emilia Romagna) e Valdarno Volley (Toscana)

Vincitrici Fasi Interregionali:

ASD Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio), Arzano Volley (Campania), Club76 PlayAsti (Piemonte), ASD Volley Friends Roma (Lazio), Fusion Volley Team (Veneto), Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Visette Volley (Lombardia).

Le sedi e le date delle Finali interregionali e Nazionali Giovanili Crai 2021*

Fase interregionale under 19 femminile: 10-11 luglio

Finale nazionale under 19 femminile: 23-25 luglio, Campania (Agropoli)

Finale nazionale under 17 femminile: 16-18 luglio, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Fase interregionale under 15 femminile: 10-11 luglio

Finale nazionale under 15 femminile: 23-25 luglio, Sicilia (Palermo)

Qui il documento completo

Finale nazionale under 19 maschile: 9-11 luglio, Marche (Fano)

Finale nazionale under 15 maschile: 6-8 luglio, Liguria (Alassio-Albenga)

Qui il documento completo