Le formazioni qualificate alle Finali Nazionali Giovanili Crai Under 19 maschili

La stagione dell’attività nazionale giovanile indoor è entrata nel vivo con l’assegnazione dei primi verdetti. Nei giorni scorsi si sono disputate le Finali Interregionali Under 19 maschili, al termine delle quali dieci formazioni hanno staccato la qualificazione per le Finali Nazionali Giovanili Crai in programma dal 9 all'11 luglio a Fano (PU). Completeranno il quadro delle qualificate le vincenti dei gironi interegionali D e F che si disputeranno martedì 3 e mercoledì 4 luglio.

Alle quattro squadre qualificate di diritto alla finale nazionale (le formazioni appartenenti alle regioni posizionate nei primi quattro posti del ranking stilato in base al numero di squadre partecipanti al rispettivo campionato di categoria) che sono Volley Milano (Lombardia), CDP Fenice Volley (Lazio), Volley Treviso (Veneto) e New Volley Gioia (Puglua) si vanno ad aggiungere i restanti otto team decretati dalle finali interregionali.

Le squadre qualificate:

Teste di serie

Volley Milano (Lombardia), CDP Fenice Volley (Lazio), Volley Treviso (Veneto) e New Volley Gioia (Puglia)

Vincitrici Fasi Interregionali:

Trentino Volley (Trentino), Roma 7 Sempione (Lazio), Modena Volley (Emilia Romagna), Diavoli Rosa (Lombardia), Roomy Saturnia CT (Sicilia) , Colombo Genova (Liguria), Vincente Girone D Interregionale, Vincente Girne F interregionale.

Le sedi e le date delle Nazionali Giovanili Crai 2021*

Finale nazionale under 19 femminile: 23-25 luglio, Campania (Agropoli)

Finale nazionale under 17 femminile: 16-18 luglio, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Finale nazionale under 15 femminile: 23-25 luglio, Sicilia (Palermo)

Qui il documento completo

Finale nazionale under 19 maschile: 9-11 luglio, Marche (Fano)

Finale nazionale under 15 maschile: 6-8 luglio, Liguria (Alassio-Albenga)

Qui il documento completo