Le qualificate alle Finali Nazionali Giovanili CRAI U16 femminili e U17 maschili

Si sono concluse le Finali Regionali Under 16 femminili e Under 17 maschili, al termine delle quali sono stati completati i quadri delle ventotto squadre finaliste per ciascuna categoria che si contenderanno i titoli tricolori nelle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 16 femminili e Under 17 maschili, in programma da martedì 31 maggio a domenica 5 giugno rispettivamente a Monza e Roma.

Per tutte le informazioni visita il sito ufficiale finalivolleycrai.it

Le squadre qualificate

Under 16 femminile

Fase di qualificazione

Pro Victoria Pallavolo (Lombardia), Busnago Volleyball Team (Lombardia), Pallavolo Stra (Veneto), PCV Pontolliese (Emilia Romagna), ASD Duemila12 (Lazio), San Michele Firenze (Toscana), Play Asti (Piemonte), Serteco Volley Genova (Liguria), Dannunziana Dueci (Abruzzo), Scuola Volley Avolio (Calabria), School Volley Perugia (Umbria), Brenta Volley (Trentino), Gi Elle Policoro (Basilicata), Cogne Aosta Volley (Valle d'Aosta), AmaterSportClub Neugries (Alto Adige), Nuova Pallavolo Campobasso (Molise).

Fase Finale

Visette Volley (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Prato Volley Project (Toscana), Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio), Involley Chieri Cambiano (Piemonte), Aurora Volley Siracusa (Sicilia), Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia), Arzano Volley (Campania), Pieralisi Volley (Marche), Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia), AS Gymland (Sardegna).

Under 17 maschile

Fase di qualificazione

Volley Milano (Lombardia), Volley Montichiari (Lombardia), Volley Treviso (Veneto), KK Eur Volley (Lazio), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), NVG Joyvolley (Puglia), Naturasì Gupe Volley Catania (Sicilia), ASD Saldalyon (Sardegna), Impavida Ortona (Abruzzo), Centro Sp. Prata Pordenone (Friuli Venezia Giulia), Sir Safety Perugia (Umbria), Trentino Volley (Trentino), Polisportiva Venosa (Basilicata), Volley World (Campania), Sport Team Sudtirol (Alto Adige), Sarò Volley Olimpia (Valle d’Aosta).

Fase finale

Diavoli Rosa (Lombardia), Pallavolo Padova (Veneto), Fenice Roma Pallavolo (Lazio), Matervolley Castellana (Puglia), Modena Volley Punto Zero (Emilia Romagna), Roomy Saturnia Lube Form (Sicilia), Volley Meta (Campania), Invicta Volley Ball (Toscana), Parella Torino (Piemonte), Cucine Lube Civitanova (Marche), Area Brutia Volley (Calabria), Consorzio Global Colombo Genova (Liguria).