Le squadre qualificate alle Finali Nazionali Giovanili CRAI U14 femminili e U15 maschili

Si sono concluse le Finali Regionali Under 14 femminili e Under 15 maschili, al termine delle quali sono stati completati i quadri delle ventotto squadre finaliste per ciascuna categoria che si contenderanno i titoli tricolori nelle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 14 femminili e Under 15 maschili, in programma da martedì 7 a domenica 17 giugno rispettivamente a Mondovì e Campobasso.

Le squadre qualificate

Under 14 femminile

Fase di qualificazione

Pro Patria Milano (Lombardia), Busnago Volleyball Team (Lombardia), Fusion Team Volley (Veneto), Teodora Settore Giovanile (Emilia Romagna), Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio), Volleyvalley Funivia dell’Etna (Sicilia), Centro Tecnico Territoriale (Toscana), Gada Volley Pescara (Abruzzo), Cogovalle Genova (Liguria), Pallavolo Saverio Macheda (Calabria), Marconi Volley (Umbria), Trento Volley (Trentino), ASD Livinvolley (Basilicata), Cogne Aosta Volley (Valle d’Aosta), Neumarkt Volley ASD (Alto Adige), Termoli Pallavolo (Molise).

Fase Finale

Visette Volley (Lombardia), Us Torri (Veneto), Tecnocasa V. Palermo (Sicilia), Volley Friends Roma (Lazio), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Pallavolo Scandicci (Toscana), In Volley Chieri Cambiano (Piemonte), Cuore di Mamma Cutrosancassiano (Puglia), Arzano Volley (Campania), Pallavolo Collemarino (Marche), Sarroch Pol (Sardegna), Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia).

Under 15 maschile

Fase di qualificazione

Pallav. Gonzaga Giovani (Lombardia), Volley Montichiari (Lombardia), Pallavolo Padova (Veneto), You Energy Volley (Emilia Romagna), ASD Duemila12 (Lazio), Volley Ruffano Alessano (Puglia), Volley Prato ASD (Toscana), Sieco Impavida Ortona (Abruzzo), Cus Cagliari (Sardegna), Fox Volley (Friuli Venezia Giulia), Sir Safety Umbria Perugia (Umbria), Trentino Volley (Trentino), Don Michele Botta (Basilicata), Naturasì Gupe Volley CT (Sicilia), S.S.V. Bruneck (Alto Adige), Pallavolo Isernia (Molise).

Fase finale

Diavoli Rosa (Lombardia), Volley Treviso (Veneto), Matervolley Castellana (Puglia), Marino Pallavolo (Lazio), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Invicta Volleyball (Toscana), Roomy Saturnia Lube (Sicilia), Volley Meta (Campania), Cuneo Sport 2018 (Piemonte), Cucine Lube Civitanova (Marche), SSD Pall. Franco Tigano (Calabria), Colombo Volley Genova (Liguria).

Per tutte le informazioni visita il sito ufficiale finalivolleycrai.it