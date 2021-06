Le squadre qualificate alle Finali Nazionali Giovanili Crai Under 17 maschili

La stagione dell’attività nazionale giovanile indoor è entrata nel vivo con l’assegnazione dei primi verdetti. Sabato 12 e domenica 13 giugno si sono disputate le Finali Interregionali Under 17 maschili, al termine delle quali è stato definito il quadro delle dodici finaliste che si contenderanno il titolo tricolore di categoria nella Finale Nazionale Giovanile Crai fra il 25 ed il 27 giugno a Castellana Grotte (BA).

Alle quattro squadre qualificate di diritto alla finale nazionale (le formazioni appartenenti alle regioni posizionate nei primi quattro posti del ranking stilato in base al numero di squadre partecipanti al rispettivo campionato di categoria) che sono Diavoli Rosa (Lombardia), Matervolley (Puglia), Volley Treviso (Veneto) e Fenica Pallavolo (Lazio) si vanno ad aggiungere i restanti otto team decretati questo fine settimana dalle finali interregionali.

Le squadre qualificate:

Teste di serie

Diavoli Rosa MB (Lombardia), Matervolley BA (Puglia), Volley Treviso TV (Veneto) e Fenice Pallavolo RM (Lazio)

Vincitrici Fasi Interregionali:

Consar Ra 17 (Emilia Romagna), Itas Trentino (Trentino), Volley Milano (Lombardia), Volley Meta (Campania), Cucine Lube Civitanova (Marche) , Colombo Genova (Liguria), Marino Pallavolo Bulls (Lazio), Scuola&Volley Altamura (Puglia).

Il sorteggio dei gironi delle Finali Nazionali Giovanili Crai Under 17 maschili si terrà in occasione del prossimo consiglio federale in programma venerdì 18 e sabato 19 giugno a Lamezia Terme (CZ).

Le sedi e le date delle Finali interregionali e Nazionali Giovanili Crai 2021*

Fase interregionale under 19 femminile: 10-11 luglio

Finale nazionale under 19 femminile: 23-25 luglio, Campania (Agropoli)

Fase interregionale under 17 femminile: 3-4 luglio

Finale nazionale under 17 femminile: 16-18 luglio, Emilia-Romagna (Salsomaggiore Terme)

Fase interregionale under 15 femminile: 10-11 luglio

Finale nazionale under 15 femminile: 23-25 luglio, Sicilia (Palermo)

Qui il documento completo

Fase interregionale under 19 maschile: 26-27 giugno

Finale nazionale under 19 maschile: 9-11 luglio, Marche (Fano)

Fase interregionale under 17 maschile: 12-13 giugno

Finale nazionale under 17 maschile: 25-27 giugno, Puglia (Castellana Grotte)

Fase interregionale under 15 maschile: 26-27 giugno

Finale nazionale under 15 maschile: 6-8 luglio, Liguria (Alassio-Albenga)

Qui il documento completo