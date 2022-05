Le squadre qualificate alle Finali Nazionali Giovanili CRAI U18 femminili e U19 maschili

Si sono concluse nel weekend le Finali Regionali Under 18 femminili e Under 19 maschili, al termine delle quali sono stati completati i quadri delle ventotto squadre finaliste per ciascuna categoria che si contenderanno i titoli tricolori nelle Finali Nazionali Giovanili CRAI Under 18 femminili e Under 19 maschili, in programma da martedì 24 a domenica 29 maggio nelle città di Verona e Alba Adriatica (TE).

La formula delle finali Nazionali, dopo quella studiata per l’edizione 2021 che ha visto la partecipazione di 12 squadre per garantire le migliori condizioni di sicurezza in quel particolare momento legato alla pandemia di Covid-19, ritorna ad essere, come da tradizione, la stessa per ogni categoria, con un totale di 28 formazioni partecipanti e la suddivisione in due fasi. Nella prima fase, detta di qualificazione, partecipano 16 squadre divise in quattro gironi da quattro squadre che si giocheranno con la formula del girone all’italiana. Al termine, le prime quattro squadre classificate raggiungeranno le dodici formazioni già qualificate per la Fase Finale per contendersi lo scudetto di categoria.

Per tutte le informazioni visita il sito ufficiale finalivolleycrai.it

Le squadre qualificate

Under 18 femminile

Fase di qualificazione

Chorus Volley Bergamo (Lombardia), Polisportiva Bellusco (Lombardia), Imoco Volley (Veneto), ASD Volley Friends Roma (Lazio), Olimpia Teodora (Emilia Romagna), Prato Volley Project (Toscana), Igor Volley Novara (Piemonte), Wealth Planet Bartoccini Perugia (Umbria), Cuore di Mamma Cutrofiano (Puglia), Dannunziana Edo (Abruzzo), SSV Bozen Jodler (Alto Adige), Polisportiva Elio Sozzi (Calabria), Basilisco Volley (Trentino), Pianeta Volley Matera (Basilicata), Evancon Conda Verres (Valle d’Aosta), Fisiopro Nuova Pallavolo Campobasso).

Fase Finale

Pro Victoria Pallavolo (Lombardia), Fusion Team Volley (Veneto), Scuola Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Valdarno Volley (Toscana), In Volley Piemonte (Piemonte), Volleyrò Casal de Pazzi (Lazio), Accademia Volley Sicilia (Sicilia), Normac Volley Plan (Liguria), US Pallavolo Senigallia (Marche), Chions Fiume Volley (Friuli Venezia Giulia), Arzano Volley (ASD), US Garibaldi (Sardegna).

Under19 maschile

Fase di qualificazione

Volley Milano (Lombardia), Pallmilano Vitt. Veneto (Lombardia), Roma 7 Volley (Lazio), Volley Treviso (Veneto), Nvg Joyvolley (Puglia), NaturaSì Gupe Volley Catania (Sicilia), Gs Por. Robur Costa (Emilia Romagna), Nuova Decimomannu (Sardegna), Gada Volley Pescara 3 (Abruzzo), Sloga Tabor (Friuli Venezia Giulia), Sir Safety Perugia (Umbria), Trentino Volley (Trentino), Volley Academy Matera (Basilicata), ASD Sport Team Sud Tirol (Alto Adige), Volley Pomigliano (Campania), EnergyTime Spike (Molise).

Fase Finale

Diavoli Rosa MB (Lombardia), Marino Pallavolo (Lazio), Pallavolo Padova (Veneto), Matervolley Castellana (Puglia), Roomy Saturnia Lube Form 4.0 (Sicilia), Scuola di Pallavolo Anderlini (Emilia Romagna), Volley Meta (Campania), Bam Mercato Cuneo (Piemonte), Cucine Lube Civitanova (Marche), Colombo Genova (Liguria), Callipo Sport (Calabria).

Le sedi e le date delle Finali Nazionali Giovanili Crai 2022

Finale Under 19 maschile: 24-29 maggio, Abruzzo (Alba Adriatica)

Finale Under 18 femminile: 24-29 maggio, Veneto (Verona)

Finale Under 17 maschile: 31 maggio-5 giugno, Lombardia (Monza)

Finale Under 16 femminile: 31 maggio – 5 giugno, Lazio (Roma)

Finale Under 15 maschile: 7-12 giugno, Molise (Campobasso e Isernia)

Finale Under 14 femminile: 7-12 giugno, Piemonte (Mondovì)