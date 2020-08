Lifebrain al fianco della Fipav per la sorveglianza COVID-19

Lifebrain, il più grande network di laboratori d'analisi in Italia con oltre 300 Centri, ha stipulato un accordo con la Federazione Italiana Pallavolo per uno screening della positività al COVID-19 in vista degli eventi che coinvolgono le squadre di beach volley femminile e maschile per un totale di circa 1.000 tamponi.

Lifebrain a supporto della Federazione Italiana Pallavolo per la ripresa dell’attività agonistica, attraverso una partnership che prevede la sorveglianza Covid-19 per atleti, tecnici, staff, personale medico e arbitri FIPAV.

In questa fase iniziale verranno effettuati un totale di circa 1.000 tra test sierologici e tamponi per la rivelazione del Sars Cov-2 organizzati in corrispondenza delle finali scudetto maschili e femminili di Beach Volley – in programma a Caorle (VE) dal 27 al 30 agosto – del raduno precampionato degli Ufficiali di Gara coinvolti nella Serie A e dei Campionati Europei Maschili under 18 in programma a Lecce e Marsicovetere (in provincia di Potenza).

La FIPAV sta inoltre lavorando con Lifebrain per la stipula di una convenzione a favore dei propri tesserati (tremila in tutta italia), che potranno richiedere ed effettuare il test nei centri Lifebrain semplicemente rivolgendosi al contact center dedicato e prenotandolo.

Il sostegno alla FIPAV rientra nel più ampio impegno di Lifebrain a supporto dello sport e degli sportivi, che va dal calcio al rugby e alla pallanuoto, in particolare in vista della ripresa dell’attività agonistica.

Lifebrain

Lifebrain è il Gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio per i pazienti, le strutture sanitarie e le imprese. Con un network di oltre 300 tra Laboratori e Centri Prelievo ed una presenza capillare in 16 regioni, Lifebrain rappresenta il più grande provider di analisi cliniche di laboratorio nel campo della chimica clinica, dell’ematologia, dell’immunochimica, della microbiologia, della biologia molecolare, della citologia e della patologia.

Lifebrain, i numeri:

Più di 1.200 addetti

Un volume di oltre 25 milioni di esami l’anno

Più di 6 milioni di pazienti assistiti ogni anno

Più di 1.500 analiti testati nei 4 hub in Veneto, Lazio, Campania e Puglia e 16 hub regionali (modello hub& spoke)

Medesime apparecchiature, identiche metodologie e uguali indici di riferimento in tutti i centri Lifebrain.

Corporate website: www.lifebrain.it