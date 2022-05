Linea Gialla, il progetto di sostenibilità di DHL Express Italy, arriva a Napoli

Linea Gialla è il percorso di comunicazione di DHL Express che da vita al racconto dell’impegno dell’azienda per un mondo più sostenibile, in linea con i valori ESG e con la strategia del gruppo verso il 2030, lasciando un’impronta «gialla» sul territorio.

Azienda Sostenibile per DHL significa soddisfare le necessità dei clienti, con il minimo impatto sull’ambiente, massimizzando il contributo dell’azienda alla società, diventando modello in comportamenti di governance per dipendenti, clienti e investitori nei 220 paesi in cui opera.

“Gli obiettivi di Linea Gialla, - spiega Nazzarena Franco, CEO di DHL Express Italy - consistono nel creare una Linea Gialla Ideale che abbracci tutte le nostre iniziative «sostenibili» sul territorio, lasciando la nostra un’impronta. Desideriamo creare consapevolezza del nostro impegno verso la sostenibilità e la salvaguardia ambientale, parlando agli stakeholder e alla comunità dei giovani; desideriamo coinvolgere i nostri partner in questo percorso e anche coinvolgere direttamente le nostre persone”

Nel 2021 Linea Gialla è approdata a San Vito Lo Capo dove sono state recuperate due reti fantasma e DHL Express Italy ha sostenuto Marevivo Onlus in questa iniziativa a tutela del mare; il secondo appuntamento è stato a Bologna, dove insieme a tre associazioni del territorio é stata organizzata la pulizia del parco lungo il Reno ed è stata donata al Giardino Otello Colli del Quartiere Borgo Panigale una rete con filo realizzato con materiale riciclato; infine in Puglia a Torre Canne, dove supportando sempre Marevivo Onlus, è stata organizzata la pulizia di una spiaggia.

Quest’anno Linea Gialla riparte da Napoli. L’azienda ha infatti organizzato una raccolta fondi on line a favore dell’ASD Molinari Ponticelli, che da tanti anni promuove il volley come sport e come opportunità per chi vive in una realtà non sempre facile. L’obiettivo consiste nel raccogliere fondi sufficienti per garantire a tutti il diritto di fare sport in un luogo accogliente e sicuro. Grandi sono gli obiettivi dell’iniziativa:

-riqualificare la pavimentazione della Palestra C del PalaVesuvio, sede della pallavolo napoletana

-regalare borse di sport (pagamento della quota d’iscrizione alla stagione sportiva di pallavolo 2022/23) a chi non si può permettere di sostenere questo costo nel territorio campano

​Per tanti ragazzi e ragazze questa palestra è la casa, il punto di ritrovo, un’alternativa alle problematiche del quartiere. Questa iniziativa vuole regalare una struttura sempre più confortevole, accogliente e accessibile a tutti, capace di ospitare un numero sempre più alto di giovani. L’obiettivo è quello di creare una grande community che si mobilita su questa importante iniziativa di DHL a favore del territorio campano, a supporto dell’investimento aziendale, con il fine di fare squadra e raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dal progetto. La pallavolo è uno sport di squadra, l’azienda e tutto il suo mondo, insieme alla FIPAV hanno fatto squadra per regalare un’opportunità a chi vive in un quartiere difficile e per garantire la possibilità di giocare a pallavolo anche a chi non si può permettere di sostenere i costi dell’iscrizione annuale. Entrambe le realtà credono che lo sport sia lo strumento migliore per imparare a organizzare la propria vita, per fare gruppo e socializzare, perché i tuoi compagni diventano i tuoi amici, perché le sconfitte uniscono e le vittorie gratificano, ma soprattutto perché lo sport ti indica una strada che di certo non è sbagliata. La palestra C del PalaVesuvio, riqualificata grazie alla raccolta fondi organizzata da DHL Express Italy, sarà inaugurata a metà settembre, alla presenza della Nazionale Italiana Femminile, che pochi giorni dopo partirà per i Mondiali; in questa occasione saranno anche consegnate le borse di sport. Per tutti coloro che avranno contribuito all’iniziativa sarà possibile partecipare all’evento.

Da oggi è possibile donare. Clicca qui DHL - La solidarietà scende in campo - Dona anche tu ed entra a far parte della Squadra Linea Gialla.