Linea Gialla: la seconda tappa ha toccato Bologna

DHL Express Italy, leader nel trasporto espresso internazionale, sottolinea il suo impegno concreto per la sostenibilità con il percorso ‘Linea Gialla’, che si sviluppa in diverse tappe sul territorio nazionale, ognuna caratterizzata da azioni specifiche, coerenti con le linee guida che il gruppo si è dato a livello globale.

La prima “impronta” è stata lasciata in Sicilia con il recupero, in collaborazione con la Onlus Marevivo, di due reti fantasma, in collaborazione con Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV): una nell’Area Marina Protetta Capo Gallo - Isola delle Femmine (PA) e la seconda a San Vito Lo Capo (TP). Si tratta di reti da pesca lunghe complessivamente 3000 metri, abbandonate nei fondali marini, attrezzi tra i più comunemente dispersi nei mari di tutto il mondo e responsabili di gravi danni all’ecosistema marino.

La seconda tappa si è svolta ieri a Bologna, con la pulizia del parco lungo il Reno, nel quartiere Borgo Panigale e la donazione di una rete di pallavolo installata al Giardino Otello Colli, tessuta con un filato in poliamide interamente riciclato. Il filato per poter essere utilizzato per la lavorazione della rete è stato abbinato in modo da poter essere utilizzato sui telai di tessitura delle reti, dal momento che il filo nasce con uno spessore minimo, adatto ai capi di maglieria; in questo caso è stato combinato in modo da aumentarne lo spessore e renderlo adatto alla realizzazione della rete. La produzione e la confezione sono state affidate all’esperienza di Ribola Retificio, azienda artigianale che crede fortemente nel progetto Linea Gialla.

“‘Linea Gialla’, - ha spiegato Nazzarena Franco, CEO di DHL Express Italy – è un percorso, un viaggio che racconta, attraverso varie tappe, il nostro impegno per un mondo migliore, più sostenibile, in linea con la strategia del gruppo e gli obiettivi fissati per il 2030 e il 2050. Si tratta di azioni concrete che metteremo in campo per lasciare la nostra impronta gialla sul territorio nazionale. Desideriamo creare consapevolezza nell’essere esempio di un approccio sostenibile al mercato nel soddisfare le necessità dei clienti, con il minimo impatto sull’ambiente. Un grazie al Comune di Bologna che ha creduto in questo progetto e in noi, grazie alle tre associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di questa giornata e grazie alla Federazione con la quale abbiamo realizzato Linea Gialla. Come avrete letto nella prima tappa abbiamo recuperato dal mare due reti fantasma giganti che danneggiavano i fondali marini dell’Isola delle femmine e di San Vito Lo Capo. Il claim di Linea Gialla è @netforearth, e la nostra terra è composta da mare, oceano, ma anche da bellissime aree verdi che vanno preservate e mantenute pulite. Il nostro prossimo appuntamento sarà in Puglia, vicino a Borgo Egnazia, dove puliremo una spiaggia e il viaggio continuerà anche nel 2022; noi crediamo in un mondo più sostenibile e crediamo che i nostri giovani che sono molto sensibili a queste tematiche si meritino un mondo migliore e uno sforzo da parte di tutti noi per regalarglielo.

Valentina Orioli, Vice Sindaca Comune di Bologna: “Oltre alla delega all’ambiente ho quella all’urbanistica. Sostenibilità è una parola che negli anni è stata alla base dei progetti realizzati dal Comune per costruire la Bologna del futuro. Grazie a DHL, che crede nella nostra città, grazie a tutti i presenti, ognuno di noi può fare qualcosa per un futuro più sostenibile.”

Vincenzo Naldi, Presidente Quartiere Borgo Panigale: “Ringrazio DHL, le associazioni del nostro quartiere che hanno collaborato alla realizzazione di questa giornata. Cura della comunità e cura del territorio sono due principi cardine del nostro quartiere e oggi abbiamo avuto una convergenza importante. Qui il fiume è vita, va curato come ogni famiglia cura la piantina di basilico che ha nel proprio balcone.”

Linea Gialla è stato realizzato insieme alla Federazione Italiana Pallavolo, che accompagna il proprio Main Sponsor in tutto il viaggio, grazie anche alla presenza dei propri tesserati.

Presenti ieri a Bologna, Davide Mazzanti, allenatore neo Campione d’Europa, l’Azzurra Raphaela Folie e le quattro atlete dell’Anderlini, argento europeo Under 16 nel 2021, Martina Capponcelli, Linda Manfredini, Dalila Marchesini, Irene Mescoli.

Silvano Brusori, Presidente FIPAV Emilia Romagna: “Per la nostra Federazione avere un partner come DHL è un stimolo. I giovani sono più vicini spontaneamente di noi adulti al tema della sostenibilità, i giovani ci aiutano e ci stimolano. La pallavolo sa andare oltre la rete, oggi siamo in tanti a pulire un parco e di questo ringrazio tutte le società di Bologna oggi presenti”

Alessandro Baldini, Presidente FIPAV Bologna: “Dopo tanto tempo senza sport e tanta fatica la giornata di oggi è un’ottima occasione per ritrovarci e ripartire. Abbiamo tutti voglia di sport, di stare insieme ed essere qui oggi per accudire la nostra città e fare qualcosa di importante credo che sia un ottimo segnale per il futuro”

Davide Mazzanti, Allenatore Nazionale Pallavolo Femminile: “Mia moglie e mia figlia sono le anime green della famiglia, io le seguo volentieri. Sono giornate importanti, sono felice di essere qui a fare qualcosa per il nostro pianeta.

Raphaela Folie, Centrale Azzurra: “L’attenzione all’ambiente si può avere con piccoli gesti, è il luogo dove abitiamo tutti, è casa nostra ma non dura all’infinito. Linea Gialla è importante, io nel quotidiano cerco di fare le cose nel modo corretto, limito l’utilizzo della plastica e faccio la raccolta differenziata con attenzione, se ognuno lo fa il futuro sarà migliore.

La pulizia del parco è stata realizzata grazie alla preziosa collaborazione di: Amici del Reno, A Tutta Birra, Rete Attiva Otello Colli.

Con Linea Gialla in Bologna anche Erreà Sport, sponsor tecnico della FIPAV e partner dell’evento che vestirà lo staff operativo.

A questo link le foto dell’evento:

https://we.tl/t-H9CGDfu8kl