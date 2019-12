L'Italia Siete Voi: conclusa la settimana di lavoro tra Emilia Romagna e Lombardia

Prosegue il lavoro dei tecnici federali impegnati nell'iniziativa "L'Italia Siete Voi", che rientra nel più ampio progetto di Qualificazione Nazionale del settore giovanile femminile. Questa settimana, Luca Pieragnoli e Gaetano Gagliardi hanno operato in Lombardia. Il primo ha fatto visita alla Volley Millennium Brescia e alla Promoball VBF, mentre Gagliardi è stato impegnato con la Pro Patria Volley Milano e la Lemen Volley ASD. Oscar Maghella, invece, ha fatto visita a quattro società in Emilia Romagna: Teodora ASD, Pallavolo Ozzano, Mondial Qaurtirolo, Pallavolo Anderlini. Tutte le società coinvolte, hanno esperresso la propria soddisfazione per l'inziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo, volta ad incrementare il legame con le realtà del territorio, offrendo una possibilità di confronto con i tecnici nazionali referenti del progetto.