Lo staff Campione del Mondo in riunione a Firenze

E' in riunione a Firenze lo staff della Nazionale Maschile Senior campione del mondo.

Ferdinando De Giorgi, Massimo Caponeri, Nicola Giolito, Vincenzo Fanizza, Giuliano Bergamaschi, Piero Benelli, Sebastiano Cencini, Francesco Alfatti, Vittorio Sacripanti, Giacomo Giretto e Ivan Contrario sono al lavoro per programmare al meglio la stagione 2023 dopo il magnifico primo anno e mezzo vissuto assieme durante il quale lo staff ha guidato Giannelli e compagni, prima, alla vittoria del titolo continentale e, successivamente, a quello iridato.

Il prossimo anno gli azzurri saranno impegnati nella Volleyball Nations League, difenderanno il titolo di Campioni d'Europa in un torneo che avranno la possibilità di disputare in casa e successivamente andranno a caccia del pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel torneo di qualificazione che si terrà tra settembre e ottobre (sede e date devono essere ufficializzate dalla FIVB).