A Lubiana le CEV Super Finals 2022 di Champions League

La CEV ha ufficializzato oggi che sarà l’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia) la sede delle CEV Super Finals 2022 di Champions League. Con questo importante evento, in programma domenica 22 maggio e che vedrà impegnati le migliori giocatrici e giocatori di tutto il mondo, calerà il sipario sulla stagione internazionale per club.

Nel torneo femminile, come noto, le campionesse d’Europa in carica dell’A. Carraro Imoco Conegliano, già sicure di un posto in finale, se la vedranno contro la vincente del derby turco che vedrà opposte VakifBank e Fenerbahçe Opet Istanbul.

Nel torneo maschile invece, saranno le gare tra le compagini italiane e polacche a decidere chi staccherà il pass per la finale all’Arena Stožice. Nelle semifinali infatti si affronteranno il Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, detentore del titolo e il Jastrzebsji Wegiel, mentre nell’altra semifinale i vice campioni della Trentino Itas giocheranno contro la Sir Sicoma Monini Perugia in una sfida che promette spettacolo.