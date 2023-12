L'ultimo saluto a Gianfranco Briani

Si sono svolti oggi a Roma, presso la Parrocchia di San Luigi Gonzaga, i funerali di Gianfranco Briani: storico segretario della Federazione Italiana Pallavolo e uno tra i più autorevoli e illuminati dirigenti sportivi che il volley abbia mai avuto.

Alla cerimonia hanno partecipato molte autorità del mondo sportivo, tra cui in rappresentanza della Fipav il vice presidente Luciano Cecchi e il segretario generale Stefano Bellotti. Quest'ultimo ha voluto dedicare un commosso saluto a Briani, ringraziandolo per lo straordinario lavoro svolto nel corso della sua carriera e per aver lasciato una grande eredità alla Federazione Italiana Pallavolo.

Nel corso del suo intervento il segretario generale ha letto anche un estratto della lettera inviata dal presidente FIVB Dr. Ary Graça F° in ricordo di Gianfranco Briani.

Di seguito la lettera dal presidente FIVB Ary Graça e il saluto del segretario generale Bellotti