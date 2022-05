Lunedì 23 maggio da Capaci riparte il viaggio del Volley S3

L’intensa attività legata al Volley S3, progetto educativo-sportivo promosso dalla Federazione italiana Pallavolo rivolto ai più piccoli riparte dalla Sicilia.

Dopo gli anni di stop causati dalla pandemia di Covid-19, la FIPAV, dunque, rinnova e intensifica il suo impegno nella promozione degli eventi di piazza che fanno del coinvolgimento dei bambini il punto di forza.

Il primo dei cinque appuntamenti, che vedranno il villaggio del Volley S3 attraversare in lungo e largo la penisola, si terrà lunedì 23 maggio nella città di Capaci (PA), un appuntamento importante e simbolico dato che proprio in quella data cadrà il trentennale dalla strage di Capaci. La Federazione Italiana Pallavolo, dunque, ha voluto essere presente con il villaggio del Volley S3 a sostegno delle iniziative che si terranno in città dedicate ai temi della legalità e della lotta alle mafie.

Le figure del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre uomini della scorta - Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro - uccisi da un ordigno posto sull'autostrada a pochi chilometri da Palermo, saranno ricordati dal comune di Capaci con una serie di iniziative che culmineranno lunedì 23 maggio con la commemorazione presso il Giardino della Memoria.

Alle celebrazioni parteciperanno anche le tante ragazze e ragazzi delle scuole e società di pallavolo siciliane che animeranno il villaggio S3. Tutti i giovani che animeranno la giornata, trent’anni fa non erano nati, ma è certo che potranno condividere valori e trarre esempio dal sacrificio dei giudici Falcone e Borsellino, due uomini ai quali tutta Italia è riconoscente.

Il calore e la passione della Sicilia faranno, dunque, da cornice il 23 maggio all’evento cui prenderanno parte oltre 1000 giovanissimi pallavolisti e che promuoverà come sempre i principi fondamentali del divertimento e della sana pratica sportiva.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Territoriale della FIPAV Palermo e il comune di Capaci, si terrà presso Piazza Matrice quando dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 migliaia di giovani atleti daranno vita ad una giornata all’insegna del sorriso in compagnia di Andrea “Lucky” Lucchetta e Valerio Vermiglio.

Questo il messaggio del presidente federale Giuseppe Manfredi: “La Federazione Italiana Pallavolo ha voluto far ripartire il viaggio del Volley S3 proprio dalla Sicilia con l’appuntamento di Capaci il prossimo 23 maggio. In occasione del trentennale della strage siamo onorati di poter scendere in campo per omaggiare – attraverso la forza del movimento della pallavolo – la memoria del giudice Giovanni Falcone, di sua moglie e degli uomini della scorta vittime dell’attentato compiuto il 23 maggio 1992. Condivideremo i valori di una giornata che vogliamo celebrare attraverso la forza dello sport credendo fortemente nel senso civico di una giornata così importante per il nostro Paese”.

Il calendario completo

23 maggio – Capaci (PA)

11 giugno – Bari

14 settembre – Trento

21 settembre – Imola (BO)

4 ottobre – L’Aquila

Il progetto Volley S3

La Federazione Italiana Pallavolo con l’attività del Volley S3 ha introdotto un nuovo modo di avvicinarsi al volley, in ambito sia federale che scolastico. Questo progetto pone al centro dell’attenzione delle attività promozionali il divertimento come generatore di entusiasmo, promozione e affezione alla pratica del volley. Con il Volley S3 si vogliono avviare i “giovani” al gioco della pallavolo in maniera diversa, partendo dal “giocare” per arrivare al “gioco della pallavolo”, seguendo un percorso formativo che stravolge l’approccio al nostro sport senza, per questo, tralasciare gli aspetti didattici dello sviluppo coordinativo motorio, delle tecniche e di tutti quegli elementi socio-relazionali che tanto caratterizzano gli sport di squadra.