A Mantova il primo allenamento congiunto tra gli azzurri di De Giorgi e la Nazionale under 21

Si è tenuto questa sera a Mantova il primo dei due allenamenti congiunti in programma questa settimana tra la Nazionale Senores Maschile del CT Ferdinando De Giorgi e la selezione Under 21 guidata da Angiolino Frigoni. Le due formazioni hanno disputato complessivamente cinque set durante i quali De Giorgi e Frigoni hanno potuto testare lo stato di forma dei loro atleti dopo questo primo periodo di preparazione che li condurrà rispettivamente ai Campionati Europei Seniores in programma dal 1° al 19 settembre in Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia e ai Campionati del Mondo Under 21 in programma in Italia e Bulgaria dal 22 settembre al 3 ottobre. Per la cronaca la nazionale seniores si è aggiudicata l’amichevole con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-19, 25-19). Al termine dell’incontro sono stati disputati ulteriori due parziali, vinti anche questi dalla Nazionale maggiore (25-20, 25-23). Venerdì le due squadre si affronteranno nuovamente alle ore 17 al Palasport di Mantova.

Tabellino

ITALIA-ITALIA UNDER 21 3-0 (25-16, 25-19, 25-19)

Italia: Mazzone 4, Saitta 2, Recine 10, Ricci 4, Pinali 15, Bottolo 9, Balaso (L), Gardini 4, Vitelli, Cortesia 5, Federici, N.e. Sperotto, Gironi, Piccinelli, Romanò. All. De Giorgi

Italia U21: Porro 1, Rinaldi 9, Crosato 6, Schiro 5, Gottardo 7, Camparoni 2, Catania (L), Ferrato, Magalini 5. N.e. Lusetti, Jeroncic, Cianciotta, Novello, Stefani, Polo, Russo. All. Frigoni

Durata Set: 21', 24', 21’.

Italia: 6 a, 13 bs, 6 m, 19 et.

Italia U21: 3 a, 17 bs, 2 m, 22 et.