Manuela Collazzo protagonista del quarto appuntamento del mentoring federale

Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Consiglio della Federazione Italiana Pallavolo, il quarto appuntamento del mentoring che ha avuto come relatrice Manuela Collazzo, giornalista e radio cronista della redazione sportiva di Rai Radio 1. L’incontro, introdotto dal segretario generale Stefano Bellotti e dedicato ai dipendenti federali, è stato particolarmente apprezzato dai numerosi partecipanti in presenza e da remoto.

Sono stati tanti gli argomenti affrontati durante l’incontro, così come sono stati molti gli aneddoti che la voce di Rai Radio 1 ha voluto condividere con tutti i presenti, dopo aver cavalcato l’onda trionfante che il movimento pallavolistico italiano ha regalato nel corso degli anni sia a lei sia a tutti gli appassionati della disciplina.

Manuela Collazzo è entrata poi nel dettaglio spiegando la metodologia lavorativa e la preparazione che sta alla base di una buona radiocronaca, di come la figura stessa del giornalista si pone nei confronti degli atleti; si è parlato poi del rapporto con l’ufficio stampa dei club, delle Leghe e della Federazione Italiana Pallavolo stessa e della diversa comunicazione rispetto al passato grazie all’avvento dei social network. In chiusura tutti i presenti hanno poi avuto la possibilità di porre delle domande alla giornalista che con la sua consueta educazione ha riposto ai numerosi quesiti. Queste le parole giornalista di Rai Radio 1 al termine del meeting: “Ringrazio la Federazione per questa interssante opportunità, per me si tratta di un’esperienza nuova, sono abituata a lavorare dietro le quinte rendendo nota solo la mia voce e non il mio viso. Questa mattina per me è stato come trascorrere qualche ora in famiglia”.

Dopo i primi tre incontri del mentoring che hanno visto protagonisti a giugno scorso lo storico dirigente federale Gianfranco Briani e il Direttore Risorse Umane Organizzazione e Scuola dello Sport di Sport e Salute Riccardo Meloni, e a ottobre il commissario tecnico campione del Mondo Ferdinando De Giorgi, la Federazione Italiana Pallavolo ha voluto così regalare ai propri dipendenti questo nuovo e molto stimolante incontro.