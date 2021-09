In Messico ultimo allenamento con la Russia, martedì l’esordio delle azzurrine nei Campionati del Mondo

Si è concluso a Durango (Messico) il ciclo di amichevoli che ha visto impegnata la Nazionale Under 18 femminile contro il Messico, il Brasile e la Russia, nell’ambito del percorso di preparazione ai mondiali di categoria.

Le ragazze di Marco Mencarelli, nell’ultimo allenamento congiunto svolto ieri sera con le pari età della Russia, hanno disputato complessivamente tre set. Per la cronaca l’incontro è stato vinto dalla Russia per 2-1 (25-16, 23-25, 25-20). A livello individuale bene Julia Ituma, top scorer con 15 punti messi a segno, seguita da Giulia Viscioni con 10 punti all’attivo.

Domani prenderanno ufficialmente il via i Campionati Mondiali under 18 femminili in programma in Messico fino al 29 settembre. Le azzurrine, inserite nella pool A, faranno il proprio esordio nella rassegna iridata martedì 21 settembre alle ore 18 italiane contro l’Egitto.

ITALIA U18-RUSSIA U18 1-2 (16-25, 25-23, 20-25)

Italia: Acciarri 2, Viscioni 10, Ituma 15, Modesti 1, Passaro 1, Giuliani, Barbero (L). Batte 3, Bellia 1, Esposito 3, Gannar 3, Ribechi. All. Mencarelli

Russia: Zhabrova 7, Kobzar 4, Kapralova 10, Suvorova 7, Shvydkaia 7, Popova 10, Khabibrakhmanova (L). Sergeeva 3, Zamanskaia. Isypova, Demidova, Rubtsova. All. Karikov

Durata set: 20’, 25’, 24’

Italia: 2 a, 12 bs, 2 mv, 25 et

Russia: 7 a, 10 bs, 10 mv, 22 et