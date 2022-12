Mondiale per Club 2022: l’Italia sfida il Brasile in semifinale, Trento-Cruzeiro e Perugia-Itambé Minas

Ottime notizie per la pallavolo italiana giungono dal Brasile dov’è in corso di svolgimento il Mondiale per Club 2022. Con due vittorie su in due partite Trento e Perugia infatti si sono qualificate in semifinale da prime delle rispettive pool. Trento ha superato Itambé Minas mentre Perugia ha avuto la meglio sul Cruzeiro. Fra questa sera e l’alba di domani domenica 11 dicembre, al Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim (Brasile) andranno in scena i match valevoli l’accesso in finale. La Trentino Itas sarà protagonista della prima gara, sfidando i Campioni uscenti del Sada Cruzeiro (ore 22.30 italiane), classificati secondi nella Pool A, mentre la Sir Safety Susa Perugia se la vedrà invece contro l’Itambé Minas (ore 1.30 italiane), piazzatasi al secondo posto nella Pool B.

Sir Safety Susa Perugia-Sada Cruzeiro Volei 3-1 (25-21, 25-21, 29-31, 25-21)

Queste le belle notizie della nottata di Betim dove la Sir Safety Susa Perugia conquista la sua seconda vittoria nel Mondiale per Club.

Domani via alle semifinali, nella prima alle 18:30 locali (22.30 italiane) si scontrano Sada e Trento, nella seconda alle ore 21:30 locali (le 1:30 della notte italiana) i Block Devils sfidano l’Itambe Minas.

Perugia arriva in semifinale con tanta consapevolezza dopo il successo di stasera. Due set eccellenti degli uomini di Anastasi (che inserisce in sestetto Herrera, Solè e Plotnytskyi). Nel terzo la reazione dei padroni di casa spinti dal caldo e passionale pubblico amico. Ma Perugia è di ferro e nel quarto riparte a mille con il colpo di Herrera che fa scorrere i titoli di coda.

Proprio Herrera è il best scorer dei suoi con 19 palloni vincenti. Doppia cifra anche per Solè (12), Plotnytskyi (12) e Semeniuk (11), 10 punti per un sontuoso Giannelli.

I bianconeri, dati alla mano, vincono la sfida con un servizio più efficace seppure un po’ troppo falloso (13 ace contro 6) ed in attacco (55% di squadra contro 46% avversario).

Itambé Minas-Trentino Itas 0-3 (21-25, 23-25, 18-25)

La Trentino Itas chiude imbattuta la prima fase del Mondiale per Club 2022, giungendo alle semifinali del torneo iridato con le migliori credenziali possibili. Dopo il successo di giovedì notte contro il Paykan, ieri sera la formazione gialloblù ha infatti ottenuto un altro risultato positivo, superando in appena tre set i padroni di casa dell’Itambé Minas nel match che assegnava il primo posto nella Pool B.

Il risultato conseguito questa sera in Brasile consentirà quindi di giocare la semifinale di sabato, sfidando la seconda classificata del girone A (i padroni di casa e Campioni uscenti del Sada Cruzeiro) nel match trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e Volleyball World Tv alle ore 22.30 italiane. La squadra di Lorenzetti arriverà a questo ennesimo appuntamento con la sua storia internazionale (nona semifinale del Mondiale per Club in dieci partecipazioni complessive), portandosi dietro le buone cose mostrate sul mondoflex del Ginasio Poliesportivo Divino Braga. Contro un avversario che ha operato un ampio turnover, i gialloblù hanno tirato dritto per la propria strada, accelerando quando serviva (costantemente nella parte centrale di ogni parziale) e contenendo il tentativo di rimonta del Minas, tutto incentrato sulla potenza del proprio servizio. Trento ha murato meno ed ottenuto meno punti diretti in battuta dei brasiliani, ma ha sfruttato la grande serata dei suoi attaccanti (58% di squadra con i picchi di Lavia e Podrascanin, rispettivamente al 71% e 100%) per portare a casa il successo pieno. In doppia cifra oltre allo schiacciatore calabrese (best scorer con 11 punti), sono andati anche Michieletto (10) e Kaziyski, che ha così festeggiato nel migliore dei modi (53% in attacco con un ace) la 400^ partita ufficiale con la maglia di Trentino Volley.

IL CALENDARIO

SEMIFINALI

Sabato 10 dicembre, ore 22.30 (orario italiano)

Trentino Itas (ITA) - Sada Cruzeiro Vôlei (BRA)

Domenica 11 dicembre, ore 1.30 (orario italiano)

Sir Safety Susa Perugia (ITA) - Itambé Minas (BRA)

Domenica 11 dicembre, ore 17.00

Finale 3/4° Posto

Domenica 11 dicembre, ore 20.00

Finale 1/2°