Mondiale per club femminile: l'Imoco Volley Conegliano è campione del mondo

L'Imoco Volley Conegliano è Campione del Mondo! Al termine dei sei intensissimi giorni di gara a Shaoxin, in Cina, le pantere gialloblù conquistano la medaglia d'oro iridata grazie al successo in finale sull'Eczacibasi VitrA Istanbui: 3-1 il risultato, a ribadire una superiorità già espressa nella gara inaugurale del torneo.

All'indomani del miracolo sportivo compiuto in semifinale contro il Vakifbank Istanbul - recupero dal 10-14 nel tie-break e 9 match point annullati - la formazione di Daniele Santarelli esibisce tutto il proprio potenziale e, perso il primo parziale, abbatte le avversarie: una squadra fortissima in tutti i ruoli e in tutti i fondamentali e una stella, Paola Egonu, che con i 33 punti odierni si appropria del titolo di MVP del torneo e, più in generale, di quello di giocatrice più forte del pianeta.

L'Italia scrive per la seconda volta il suo nome nell'albo d'oro della competizione (ci riuscì nel 1992 Ravenna), la prima da quando il Mondiale per Club è stato reintrodotto nel 2010. L'Imoco Volley Conegliano coglie il suo primo trionfo al di fuori dei confini italiani: dopo 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane, ecco il trofeo che la pone in cima al mondo.

Chiude al quarto posto la Igor Gorgonzola Novara, che al termine di una settimana comunque meravigliosa per le qualità tecniche e caratteriali espresse, cede 3-0 al Vakifbank Istanbul e non riesce a salire su un podio che sarebbe stato certamente meritato.

Tabellino: Imoco Volley Conegliano - Eczacibasi Vitra Istanbul 3-1 (22-25, 25-14, 25-19, 25-21)

Imoco Volley Conegliano: Wolosz 7, De Kruijf 9, Folie 11, Hill 11, Sylla, Egonu 33, De Gennaro (L) Sorokaite, Geerties 3, Fersino. Non entrate: Botezat, Ogbogu, Enweonwu, Gennari. All. Santarelli.

Eczacibasi Vitra Istanbul: Boskovic 24, Arici 3, Gibbemeyer 6, Kim 15, Pereira 17, Lloyd 2, Sebnem Akoz(L), Baladin, Kilic 1, Guveli 1. Non entrate: Melis Kara, Durul, Avci, Sahin. All. Motta. ARBITRI: Wang, Myoi.

NOTE - Durata set: 32', 24', 26', 28'; Tot: 110'.

LE FINALI

Finale 1°-2° posto: Imoco Volley Conegliano - Eczacibasi VitrA Istanbul 3-1 (22-25, 25-14, 25-19, 25-21)

Finale 3°-4° posto: Vakifbank Istanbul - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (26-24, 25-23, 25-21)

Finale 5°-6° posto: Dentil Praia Clube - Itambe Minas 2-3 (25-18, 14-25, 25-18, 22-25, 9-15)

Finale 7°-8° posto: Guangdong Evergrande Volleyball Club - Tianjin Bohai Bank Volleyball Club 3-0 (28-26, 25-20, 25-21)

L'ALBO D'ORO

2010 Fenerbahce Istanbul (TUR)

2011 Rabita Baku (AZE)

2012 Osasco Voleibol Clube (BRA)

2013 VakifBank Istanbul (TUR)

2014 Dinamo Kazan (RUS)

2015 Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)

2016 Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR)

2017 VakifBank Istanbul (TUR)

2018 VakifBank Istanbul (TUR)

2019 Imoco Volley Conegliano