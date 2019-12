Mondiale per Club maschile: la Lube vince ancora e conserva il primato

Vittoria di carattere per la Cucine Lube Civitanova, che supera i padroni di casa del Sada Cruzeiro con un altro 3-0. Un successo pesante che lascia la formazione marchigiana sola in testa nella classifica, con due vittorie. Giovedì alle ore 22,00 (Diretta Sky Sport Uno e Arena) l’ultima gara del girone contro lo Zenit Kazan (vincente 3-1 sull’Al-Rayyan) per confermarsi definitivamente in vetta.

È battaglia nei primi due set contro i brasiliani, la Cucine Lube Civitanova, però, è cinica nei momenti decisivi e vince nettamente la sfida a muro (10-3) e al servizio (9-3). Leal (15 punti) e un super-Bieniek (14) guidano i biancorossi al secondo successo nel torneo iridato.

CRONACA - Fefè De Giorgi ripropone Simon-Bieniek al centro, Juantorena - Leal in banda, Bruno-Rychlicki, Balaso libero. Mendez schiera come da previsioni Cachopa-Evandro palleggiatore-opposto, Isac-Otavio al centro, Conte-Perrin in banda, Lukinha libero.

Il Sada inizia forzando molto il servizio, Conte sfrutta il contrattacco (6-3) ma dai nove metri anche la Cucine Lube Civitanova si fa sentire con Bieniek (ace del 6-5). Leal non trova il colpo giusto in pipe ed Evandro Guerra allunga per i brasiliani (10-6), Juantorena inventa due diagonali portando i biancorossi a -1 (13-12), poi aggancia il Sada con una gran botta al servizio (17-17). Il turno in battuta dell’italo-cubano fa male alla ricezione del Cruzeiro: due errori di Isac e il colpo di Leal portano la Cucine Lube a +3 (17-20), maxi parziale di 0-6. I biancorossi arrivano al +4 (18-22), il Sada rientra con la battuta (22-23 ace Evandro) ma Leal e Bieniek tengono i nervi saldi e chiudono 23-25. Tre muri e due ace per la Cucine Lube Civitanova nel set.

Come nel primo set il Sada prova a scappare (7-4, invasione Bruno sotto rete), Bieniek picchia al servizio e proprio Bruno ferma Evandro a muro (7-7). Si va punto a punto con Otavio e Leal che si sfidano a muro (12-10) e in attacco (13-12), poi Bieniek a muro e il martello naturalizzato brasiliano rilanciano la Cucine Lube al +2 (14-16, ace Leal). Non basta a scappare perché Perrin picchia in battuta (17-17): la sfida continua ora dai nove metri, Evandro trova due ace (21-19), Simon risponde con una battuta morbida (21-21). Il primo set ball è del Sada (24-23), la Cucine Lube ne annulla 3 e passa avanti con l’ace di Juantorena (26-27), al terzo tentativo chiude un muro di Bieniek (28-30). Leal 8 punti nel set, i biancorossi attaccano sopra al 60%.

La Cucine Lube parte più determinata dei brasiliani nel terzo set: Leal piazza il break con un altro ace (4-6) e sempre lui insieme a Rychlicki piazzano due muri pesanti nell’economia del parziale (6-10). Bieniek continua ad imperversare a muro, in attacco (8-13) e anche in battuta con due ace consecutivi (9-16). Simon muro Isac (11-19), Mendez tenta il doppio cambio inserendo Rodriguinho-Luan, la Cucine Lube però continua a spingere e fa suoi il parziale e la gara, dominando il set 15-25. Osmany Juantorena: “Non abbiamo iniziato come volevamo, ma merito anche al Sada che ha battuto bene e murato con efficacia, poi abbiamo preso il ritmo e siamo saliti di livello soprattutto in battuta. Una vittoria importante, bravi tutti e ora riposiamo perché tra poche ore si torna in campo contro una grandissima squadra come il Kazan. Sono felice della continuità di gioco, come ci chiede il nostro coach, ora pensiamo ai russi poi guarderemo gli incroci nelle Semifinali”.

Fefè De Giorgi: “Siamo contenti di questa vittoria contro la squadra brasiliana che giocava in casa e poteva contare sul suo pubblico, bravi i ragazzi a tenere il punto a punto soprattutto nel secondo set e a chiudere la gara. È una vittoria che sicuramente ci dà fiducia, solo questo, adesso guardiamo avanti e basta”.

Yoandy Leal: “Abbiamo giocato una pallavolo di alto livello, il Sada ha battuto bene nei primi due set ma abbiamo resistito all’impatto e ottenuto una grande vittoria per 3-0. Giocare contro il Sada è stato particolare per me, sono però felice del risultato: ora pensiamo a riposare perché ci aspetta il Kazan, una squadra fortissima. Stiamo giocando bene, dobbiamo scendere in campo concentrati per ottenere un’altra vittoria”.

Tabellino: Sada Cruzeiro - Cucine Lube Civitanova 0-3 (23-25, 28-30,15-25)

Sada Cruzeiro: Luan 1, Perrin 12, Lucas (L), Otavio 3, Rodrigo, Conte 10, Evandro 14, Cledenilson, Isac 3, Cachopa 1, Lukinha (L) N.E. Wellington, Felipe, Hugo All. Mendez.

Cucine Lube Civitanova: Anzani, Kovar, Marchisio (L), Juantorena 10, Leal 15, Rychlicki 10, Simon 5, Bruno 4, Bienek 14, Balaso (L), N.E. D'Hulst, Massari, Ghafour, Diamantini. All: De Giorgi.ARBITRI: Ortiz, Stahl NOTE - durata set: 32', 41', 28'; tot: 102'

Classifica

Cucine Lube Civitanova (ITA) 6; Sada Cruzeiro Vôlei (BRA) 3; Zenit Kazan (RUS) 3; Al Rayyan Sports Club (QAT) 0

Calendario

Giovedì 5 dicembre 2019,

Ore 22: Zenit Kazan (RUS) – Cucine Lube Civitanova (ITA) (Diretta Sky Sport Arena can. 204)

Sabato 7 dicembre 2019, ore 18.00 o ore 21.00: Semifinale

Domenica 8 dicembre 2019, ore 13.30 o ore 16.30: Finale 3° o 1° posto