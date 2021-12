Mondiale per Club maschile: in semifinale derby tra Lube Civitanova e Trentino Itas

Definite le Semifinali del Mondiale per Club maschile 2021. La Cucine Lube Civitanova, prima in classifica a punteggio pieno nella Pool A, questa sera alle ore 21 italiane sul campo del Ginasio Divino Braga di Betim sfiderà in un derby tutto italiano la Trentino Itas, che ha chiuso la Pool B in seconda posizione. Così come nella seconda semifinale, in programma alle 00.30 italiane di sabato 11 dicembre sullo stesso impianto, andrà in scena il derby brasiliano tra il Sada Cruzeiro, mattatore della Pool B con il successo decisivo in tre set contro i gialloblù di Angelo Lorenzetti, e il Funvic Natal giunto alle spalle della Lube nell’altro girone.

Copertuta tv e streaming

Diretta TV Sky Sport Arena e live streaming NOW. Telecronaca di Stefano Locatelli e Michele Gallerani, con commento tecnico di Andrea Zorzi. Live streaming su Volleyballworld.tv con telecronaca in lingua inglese.

Pool A – Classifica Finale

Cucine Lube Civitanova 6 punti, Funvic Natal 2 punti, UPCN San Juan 1 punto.

Pool B . Classifica Finale

Sada Cruzeiro 6 punti, Trentino Itas 3 punti, Foolad Sirjan 0 punti.

Programma Mondiale per Club (orari italiani):

Martedì 7 dicembre 2021

Funvic Natal (BRA) – UPCN San Juan (ARG) 3-2 (21-25, 22-25, 25-20, 25-21, 15-12)

Mercoledì 8 dicembre 2021

Foolad Sirjan (IRI) – Sada Cruzeiro (BRA) 0-3 (20-25, 16-25, 16-25)

Cucine Lube Civitanova – UPCN San Juan (ARG) 3-0 (25-19, 25-13, 25-21)

Giovedì 9 dicembre 2021

Foolad Sirjan (IRI) – Trentino Itas 0-3 (18-25, 22-25, 19-25)

Cucine Lube Civitanova – Funvic Natal (BRA) 3-0 (25-22, 25-20, 25-16)

Venerdì 10 dicembre

Ore 00.30 Trentino Itas – Sada Cruzeiro (BRA) 0-3 (19-25, 23-25, 18-25)

Ore 21, prima Semifinale: Cucine Lube Civitanova – Trentino Itas

Sabato 11 dicembre 2021

Ore 00.30, seconda Semifinale: Funvic Natal (BRA) – Sada Cruzeiro (BRA)

Ore 21: Finale per il terzo posto

Domenica 12 dicembre 2021

Ore 00.30: Finale per il titolo Mondiale 2021