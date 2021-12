Mondiale per Club maschile: Trentino Itas e Lube Civitanova in semifinale

Il Mondiale per Club maschile 2021 inizia con una squillante vittoria per la Trentino Itas, subito a segno per 3-0 al Ginasio Poliesportivo Divino Braga sugli iraniani del Foolad Sirijan. Un risultato che proietta i gialloblù immediatamente in testa alla classifica della Pool B della prima fase in coppia con il Sada Cruzeiro e che, al tempo stesso, consente loro di staccare già un biglietto per la semifinale di sabato. Anche in virtù del successo dei padroni di casa nel turno inaugurale sullo stesso Sirjan, il match di venerdì a mezzanotte e mezza contro la compagine brasiliana servirà quindi solo per assegnare la prima posizione finale nella graduatoria e disegnare gli accoppiamenti della Final Four rispetto alle due qualificate della Pool A.

L’avvio della nona avventura iridata per il Club di via Trener è stato contraddistinto da una prestazione convincente, in particolar modo in attacco (68% di squadra) ed in battuta (8 ace), fondamentali che sono stati utilissimi per tenere sempre a bada gli avversari nel primo e nel terzo set (condotti dall’inizio alla fine) e poi anche per rimontare e superare nel finale il Foolad nel terzo parziale, l’unico che ha visto gli iraniani combattere sino al 20-20. Sugli scudi la prestazione di Daniele Lavia ed Alessandro Michieletto (best scorer gialloblù a pari merito con 15 punti e percentuali eccellenti a rete), ma anche i dieci punti di Kaziyski e Lisinac raccontano bene come Sbertoli sia riuscito a distribuire perfettamente il gioco, senza dare troppi punti di riferimento al muro avversario.

Esordio da applausi anche per la Cucine Lube Civitanova al Mondiale per Club e qualificazione lampo alle semifinali. Bastano 60 minuti ai biancorossi per mettere le cose in chiaro sul campo del Ginasio Divino Braga di Betim. La difesa del titolo si apre con un’affermazione netta, per 3-0 (25-19, 25-13, 25-21), e una supremazia a tratti imbarazzante contro gli argentini dell’UPCN San Juan, che restano a 1 punto nella Pool A e salutano la rassegna iridata dopo sole due gare. I cucinieri balzano così in vetta al girone con 3 punti, a +1 sui prossimi rivali del Funvic. Una corsa senza confini quella di Simon e compagni, che tra SuperLega, Champions League e Mondiale sigillano la decima vittoria consecutiva.

Fatta eccezione per qualche errore di troppo, contro i sudamericani la Cucine Lube di Chicco Blengini comanda il gioco e impartisce il ritmo al match con accelerate improvvise dominando al servizio (9 ace a 2), in attacco (69% contro 39% dei rivali), facendo il vuoto a muro (12-2) e senza traballare in ricezione. Preziosa la regia di De Cecco, così come ottimo è il contributo dell’argentino al servizio, devastanti le finalizzazioni del cubano Yant (top scorer con 15 punti) quando tramuta in qualità la sua irruenza, una barriera insormontabile Simon con 5 muri personali. Bene anche Gabi Garcia (14 punti) e Lucarelli (11). Sempre sul pezzo Anzani e Balaso, così come Marchisio e Diamantini dopo i loro ingressi.

I tabellini

Foolad Sirjan-Trentino Itas 0-3 (18-25, 22-25, 19-25)

Foolad Sirjan: Daneshdoust, Jelveh 10, Blagojevic 6, Esfandiar 11, Tashakori 10, Ali Reza 1, Mostafa (L); Sadeghi 1, Gholizad. N.e. Sahand, Derakshan, Amir Hossein, Shasavari. All. Saeid Rezaei.

Trentino Itas: Michieletto 15, Podrascanin 5, Sbertoli 2, Kaziyski 10, Lisinac 10, Lavia 15, Zenger (L); D’Heer 1. N.e. Cavuto, Pinali, Albergati, Sperotto e De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.

Arbitri: Ivanov (Bulgaria) e Dziewirz (Canada).

Durata: 22’, 21’, 23’;



Cucine Lube Civitanova- UPCN 3-0 (25-19, 25-13, 25-21)

Cucine Lube Civitanova: Garcia Fernandez 14, Kovar ne, Sottile ne, Marchisio, Juantorena ne, Jeroncic (L) ne, Balaso (L), Zaytsev ne, Lucarelli 9, Diamantini 5, Simon 11, De Cecco 4, Anzani 4, Yant 15. All. Blengini.

UPCN: Olivieri (L) ne, Melgarejo 6, Ibazeta ne, Bozikovich, Caceres, Brajkovic 1, Armoa M. 3, Guillen Goncalves 2, Gallardo ne, Jaraba Berrio 5, Salvo ne, Flores 6, Leal da Silva 4, Perren (L). All. Armoa F.

Arbitri: Yuri Ramirez e Luis Macias

Durata set 23', 18', 18'



Il programma dettagliato delle gare (orari di gioco italiani)

Giovedì 9 dicembre 2021

ore 00.30 Foolad Sirjan – Trentino Itas

ore 21.00 Cucine Lube Civitanova – Funvic Taubatè

Venerdì 10 dicembre 2021

ore 0.30 Sada Cruzeiro – Trentino Itas

ore 21.00: prima Semifinale

Sabato 11 dicembre 2021

ore 00.30: seconda Semifinale

ore 21.00: Finale per il terzo posto

Domenica 12 dicembre 2021

ore 00.30: Finale per il titolo Mondiale 2021

Copertura tv e streaming

Sky Sport trasmetterà le partite di Civitanova e Trento nei gironi preliminari, le Semifinali e le Finali. Le gare saranno trasmesse da Sky Sport Arena/Sky Sport Action e in live streaming su NOW. Le telecronache saranno affidate a Stefano Locatelli e Michele Gallerani, con commento tecnico di Andrea Zorzi. Live streaming su Volleyballworld.tv con telecronaca in lingua inglese.