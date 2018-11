Mondiale per Club. Terza giornata: Trentino Diatecx batte il Sada

A Rzeszow, Trento batte anche il Sada Cruzeiro di Taylor Sander e in attesa del secondo match della serata tra Resovia e Ardakan si issa in testa al Girone B.

La Trentino Diatecx affronta il secondo impegno del suo Mondiale per Club 2018, confermando lo schieramento titolare: Giannelli in regia, Vettori opposto, Kovacevic e Russell schiacciatori, Lisinac e Candellaro al centro e Grebennikov libero. Lo starting six del Sada Cruzeiro si basa su Fernando al palleggio, Evandro opposto, Sander e Rodriguinho in posto 4, Isac e Le Roux centrali, Serginho libero. L’impatto migliore sul match lo hanno i brasiliani che con Evandro Guerra (1-3) e poi Sander (5-8 e 9-12) riescono ad essere più sciolti in attacco. Trento prova a replicare con Russell (9-10), ma ci pensa Fernando con un ace e lo stesso opposto con due muri consecutivi su Kovacevic ad allargare il margine (9-15). Lorenzetti spende due time out nel giro di pochi minuti ma non ottiene la reazione desiderata, visto che anche nel finale di set il Sada continua ad imperversare (15-20), passando con regolarità grazie anche all’apporto offerto dal muro e da Rodriguinho. Il parziale si chiude già sul 17-25, col solo Russell che prova a replicare agli avversari.

La musica non cambia nel secondo set; il muro ed il servizio dei sudamericani continuano a fare male alla Trentino Diatecx, che si rifugia in un time out già sul 4-7. Alla ripresa la Trentino Diatecx continua a faticare in fase di cambiopalla e di break point, tant’è vero che il Sada scappa sino al +4 (10-14), prima che Vettori e Kovacevic firmino la reazione che riporta in partita i gialloblù (17-18). Lo stesso Uros non punge in attacco e a muro Isac di scatena su di lui (18-21). Nel momento più difficile della sua partita, la Trentino Diatecx risorge: Lorenzetti inserisce Nelli e Van Garderen per Vettori e Kovacevic: i gialloblù riprendono quota sino al 22-24, annullano quattro palle set e poi alla prima occasione (27-26) chiudono il discorso con un ace id Nelli che fa seguito ad un break point di Russell.

Scampato il pericolo Trento riparte di slancio nel terzo periodo, scappando con Lisinac e Russell prima sul 7-4 e poi anche sul 15-12, dopo che il Sada con fatica era risalito con Evandro Guerra sino al 12-11. Mendez cambia diversi effettivi e risale la china sino al 18-17; la ripartenza dei gialloblù è guidata da un redivivo Kovacevic (di nuovo in campo per Van Garderen) e da un Russell che non sbaglia più nulla e consente di creare un nuovo break (23-20), che assieme ai suoi compagni viene difeso con fatica sino al 25-23.

Nel quarto set la squadra di Lorenzetti si porta subito avanti (6-4 e 10-8) con Nelli e Russell nel tentativo di provare a chiudere il discorso in quattro set. Il Sada non si scompone e riagguanta la parità già sul 15-15. Da lì in poi si va avanti a suon di cambiopalla (18-18 e 20-20), con Nelli che al servizio che cerca la nuova fuga (22-20), subito ribaltata dalle battute di Sander (22-23). Servono un ace di Giannelli e un muro di Lisinac su Evandro Guerra per scrivere la parola fine sul match per 3-1 col 27-25, dopo che i brasiliani hanno avuto anche due palle per andare al tie break.

“Sarebbe stato un peccato non giocare al massimo delle possibilità, come accaduto nel primo set e mezzo, questa partita – ha dichiarato l’allenatore della Trentino Diatecx Angelo Lorenzetti al termine della partita –. Anche stasera abbiamo iniziato male il match e dobbiamo riuscire a risolvere questo problema che a gioco lungo può penalizzarci; fortunatamente poi ci siamo ripresi benissimo e tutto ciò va ascritto come un merito specifico dei giocatori, che hanno trovato il modo per portare a casa il risultato. Siamo venuti in Polonia anche per sfruttare questa occasione per crescere e, al di là del risultato finale che otterremo, per noi sarà importante tornare a casa avendo fatto un passo avanti nel nostro percorso”.

Risultato 3a giornata Mondiale per Club

Sada Cruzeiro - Trentino Diatecx 1-3 (25-17, 26-28, 23-25, 25-27) - Sada Cruzeiro: Luan 2, Eder Levi 0, Leonardo 0, Sandro 0, Evandro 25, Le Roux 5, Rodriguinho 8, Isac 8, Fernando 0, T. Sander 18, Serginho (L), Filipe 0. N.E. Robert, Bauer. All. Mendez. Trentino Volley: Russel 24, Van Garderen 3, Nelli 7, Vettori 4, Giannelli 5, Grebennikov (L), Candellaro 5, Kovacevic 11, Codarin 0, Lisinac 10. N.E. Cavuto, Daldello, De Angelis. All. Lorenzetti.

ARBITRI: Maroszek, Cespedes.

NOTE - durata set: 21', 32', 30', 32'; tot: 115'.

