Mondiale per Club: Trento e Perugia pronte per l'esordio a Betim

È tutto pronto a Betim in Brasile per l’edizione 2022 del Mondiale per Club: Trento e Perugia, partecipanti rispettivamente seconda e terza classificata nella scorsa edizione della CEV Champions League, preparano l’esordio di giovedì sera. Tutte le gare saranno in diretta su Volleyball World TV, mentre le gare di Sir e Itas saranno anche in diretta su Sky. La prima squadra di SuperLega Credem Banca a scendere in campo sarà la Trentino Itas, vera e propria habituè della rassegna iridata per club che domani raggiungerà quota dieci partecipazioni. Nella serata di giovedì 8 dicembre l’Itas cercherà un debutto positivo come è stato in ben otto casi. Dall’altra parte della rete vi sarà il Paykan Club, squadra della capitale dell’Iran, è una delle più prestigiose dell’intero panorama pallavolistico asiatico, protagonista di tante vittorie internazionali ottenute nel corso della sua storia. Il palmares può contare infatti su otto Champions League asiatiche e su dodici titoli nazionali (l’ultimo nel 2015). Questa sarà la sua quarta partecipazione alla rassegna iridata, in cui ha già collezionato un terzo posto e due quarti posti. Con Trentino Volley vanta due precedenti ufficiali, riferiti proprio alle prime due esperienze vissute in Qatar per il Mondiale per Club. In entrambi i casi vittoria gialloblù in tre set in gare valevoli per la semifinale della competizione. Gli elementi di spicco del sestetto allenato da Peyman Akbari (già tecnico dell’Iran) saranno l’opposto della nazionale iraniana Esmaeilnezhad, gli schiacciatori Zarini (giocatore storico del club, già presente nelle precedenti edizioni del Mondiale) e Fayazi (ex Kalleh) ed il centrale Tashakori. Poche ore dopo, all’1.00 di venerdì 9 dicembre, toccherà alla Sir Safety Susa Perugia, formazione all’esordio assoluto nel Mondiale per Club. La formazione allenata da Anastasi punterà sul suo ottimo stato di forma per allungare la striscia vincente di 16 successi (11 in SuperLega Credem Banca, 3 in Champions League e 2 in Del Monte® Supercoppa). L’avversario al debutto sarà il Renata Volei, formazione brasiliana qualificatasi grazie al terzo posto nella scorsa manifestazione per club sudamericana, attualmente seconda nella Superliga brasiliana, con tre punti e una gara in meno dalla vetta occupata proprio dal Sada, prossimo avversario dei bianconeri nelle prime ore di sabato 10.

Tra i giocatori di spicco, il Volley Renata può vantare l’opposto della nazionale brasiliana Roque, mentre come martelli schiererà Joao Franck in coppia con il nazionale argentino Lazo. Anche il palleggiatore Gonzalez è argentino al pari del coach Dileo.

Trentini ed umbri torneranno poi in campo ventiquattro ore dopo, con una doppia sfida Italia-Brasile venerdì sera: sarà ancora l’Itas ad aprire le danze con la terza e ultima gara del Pool B, in scena alle 22.15 contro Itambé Minas, e la Sir ancora a chiudere la serata contro i padroni di casa, nonché campioni in carica del Sada Cruzeiro, all’1.15 di sabato 10 dicembre. Quello di domani sera sarà la prima gara per Trento e Perugia, ma di fatto il “secondo turno” della fase a gironi, dato che nel primo round le due formazioni di SuperLega Credem Banca saranno a riposo: alle 22.00 di oggi, mercoledì 7 dicembre, inaugureranno la manifestazione Itambé Minas e Paykan Club, e successivamente scenderanno in campo Sada Cruzeiro e Volei Renata.

La formula rimane invariata rispetto alla scorsa edizione: le prime due classificate di ogni Pool accederanno alle Semifinali, che si giocheranno la sera di sabato 10 dicembre (ore 22.15) e nelle prime ore domenica 11 (ore 1.15). Chiuderanno la manifestazione le Finali di domenica 11, con la Finale valida per la medaglia di bronzo, in programma alle 17.00, e la finalissima delle 20.00.

Di seguito il calendario completo della manifestazione, con orari italiani.

Club World Championship – Pool Phase

Mercoledì 7 dicembre 2022, ore 22.00 (Pool B)

Itambé Minas - Paykan Club

Giovedì 8 dicembre, ore 1.00 (Pool A)

Sada Cruzeiro - Volei Renata

Giovedì 8 dicembre 2022, ore 22.00 (Pool B)

Trentino Itas - Paykan Club

Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW

Telecronaca di Michele Gallerani e Andrea Zorzi

Venerdì 9 dicembre 2022, ore 1.00 (Pool A)

Volei Renata - Sir Safety Susa Perugia

Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW

Telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

Venerdì 9 dicembre 2022, ore 22.15 (Pool B)

Itambé Minas - Trentino Itas

Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW

Telecronaca Michele Gallerani e Andrea Zorzi

Sabato 10 dicembre 2022, ore 1.15 (Pool A)

Sada Cruzeiro - Sir Safety Susa Perugia

Diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Action e NOW

Telecronaca Michele Gallerani e Andrea Zorzi

Club World Championship – Final Phase

Sabato 10 dicembre, ore 22.15

Prima Semifinale

Domenica 11 dicembre, ore 1.15

Seconda Semifinale

Domenica 11 dicembre, ore 17.00

Finale 3°/4° Posto

Domenica 11 dicembre, ore 20.00

Finale

Club World Championship – Le Pool

Pool A

Host Club: Sada Cruzeiro Volei (BRA)

2021/22 CEV Champions League – 3rd Place: Sir Safety Susa Perugia (ITA)

2021/22 CSV Club Championship – 3rd Place: Vôlei Renata (BRA)

Pool B

2021/22 CEV Champions League – 2nd Place: Trentino Itas (ITA)

2021/22 CSV Club Championship – 2nd Place: Itambé Minas (BRA)

2021/22 AVC Club Championship – Winners: Paykan Club (IRI)