Mondiale U18-F: l’Italia supera 3-0 il Perù nell’ultima uscita della Pool B

La nazionale under 18 femminile, impegnata nei Campionati del Mondo di categoria a Durango (Messico), ha chiuso la Pool B battendo il Perù 3-0 (25-21, 25-23, 25-19). Per le azzurrine di coach Marco Mencarelli è arrivato il quarto successo su quattro partite e nonostante la qualificazione agli ottavi di finale ottenuta già nella giornata di ieri, Giuliani e compagne si sono rese protagoniste di un'altra prestazione molto positiva.

Già dall’inizio del primo set le azzurrine si sono dimostrate superiori alle rivali sudamericane, mostrando delle interessanti trame offensive trovando così prima un buon vantaggio (16-12) e poi la vittoria del set (25-21).

Nella seconda frazione, invece, la formazione peruviana si è dimostrata essere più combattiva dando così del filo da torcere alle ragazze di Mencarelli (15-14). Le azzurre però sono state brave a non allentare la presa e sempre in vantaggio hanno chiuso il set 25-23.

Terza frazione di gioco a senso unico. Le azzurrine dominano e chiudono la pratica Perù con il parziale di 25-19.

Negli ottavi di finale le ragazze di Marco Mencarelli sfideranno la 4a classificata della pool A.

IL TABELLINO

Italia U18-Peù U18 3-0 (25-12, 25-15, 25-13)

Italia: Bellia 12, Acciarri 7, Viscioni 9, Ituma 8, Modesti 9, Passaro, Barbero (L). Batte 1, Giuliani 2, Gannar 9, Ribechi, Esposito. All. Frigoni

Perù: Chacon 1, Alarcon 19, Niquen 2, Legario 3, Cisneros 8, Denigri 6, Guibo (L). Silvano, Bolivar. N.e. Silberman, Zelada, Tavara. All. Gina

Durata set: 23, 26’, 23’

Italia: 4 a, 11 bs, 8 mv, 24 et

Perù: 3 a, 7 bs, 5 mv, 18 et