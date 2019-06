Mondiale U21: Windisch-Di Silvestre volano in finale

Nel Mondiale Under 21 di Undon Thani, in Thailandia, prosegue la marcia trionfale della coppia tricolore composta da Jakob Windisch e Alberto Di Silvestre, che domani mattina alle 10 italiane si giocherà il titolo contro i brasiliani Renato-Rafael. Un risultato conquistato grazie al doppio successo di questa mattina contro i francesi Faure-Platre 2-1 (16-21, 21-18, 15-10) nei quarti e contro i russi Ivanov-Gorbemkov 2-0 (21-18, 21-16) in semifinale.

La finale raggiunta oggi dai ragazzi del coach Ettore Marcovecchio assume già i contorni di un risultato storico per il beach volley italiano. I due atleti del Club Italia, infatti, oltre ad essersi confermati una delle coppie più promettenti nel panorama internazionale, sono riusciti a riportare i colori azzurri in una finale mondiale di categoria a distanza di ben 11 anni dall'ultima volta, quando l'attuale vice campione olimpico Paolo Nicolai e Francesco Giontella si laurearono campioni del mondo a Brighton nel 2008, difendendo il titolo conquistato solo un anno prima a Modena.

Nel torneo femminile, invece, si ferma agli ottavi di finale il cammino di Chiara They e Reka Orsi Toth, uscite sconfitte dal match contro le russe Frolova-Ganenko 0-2 (15-21, 13-21). Le due azzurrine, dunque, hanno chiuso al nono posto nella classifica generale.