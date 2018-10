Mondiali Femminili 2018: la Serbia è la prima finalista

Nel Campionato del Mondo femminile 2018 la Serbia si è guadagnata l’accesso in finale, grazie alla vittoria sull’Olanda 3-1 (25-22, 26-28, 25-19, 25-23). Le campionesse europee domani (ore 12.40 italiane) scenderanno in campo per la medaglia d’Oro contro la vincente di Italia-Cina. L’Olanda, invece, disputerà la finale 3°-4° posto alle ore 10.20.