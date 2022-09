Mondiali Under 19: i risultati delle coppie italiane

Si è conclusa la prima giornata di gare per le coppie italiane impegnate ai Campionati del Mondo Under 19 di beach volley in corso di svolgimento a Izmir (Turchia).

Le azzurre Margherita Tega e Agnese Angeloni hanno debuttato nella rassegna iridata con una vittoria e una sconfitta. La sconfitta è arrivata questa mattina contro le portoricane Nieves/Rondon, vincitrici con il risultato di 2-0 (21-14, 21-15). Le azzurrine si sono rifatte nel pomeriggio, grazie al successo maturato con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-18) ai danni delle neozelandesi Vesty/Holdem. Domani, nell’ultimo impegno della Pool E, il team azzurro affronterà la coppia australiana Dodd/Fajes (ore 12.30).

Esordio vincente nel tabellone maschile per Raoul Acerbi e Andrea Armellini; gli azzurrini hanno superato nel loro unico match di giornata, i neozelandesi Dalton/Smith, superati 2-0 (21-14, 21-16). Domani gli azzurrini chiuderanno il girone affrontando prima i sudafricani Deloshem/Guther (ore 10) e poi i turchi Kesgin/Kaplan (16.50).