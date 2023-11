Mondiali Under 21: vittoria all’esordio per Theo Hanni e Michael Burgmann

Ha preso il via con una vittoria il percorso di Theo Hanni e Michael Burgmann ai Campionati del Mondo Under 21. A Roi Et (Thailandia) gli azzurri hanno infatti superato 2-0 (22-20, 21-16) i lettoni Toms Liepa ed Ernests Puskundzis nella prima uscita della Pool C. Gli atleti allenati da Emanuele Sbravati chiuderanno la fase a gironi domani giovedì 9 con il doppio appuntamento in programma alle ore 2.50 contro i centroamericani Julian Bristol e Clerique Ward e alle ore 10 contro i paraguaiani Angel Palacios e Camilo Vargas (orari di gioco italiani).

Tutti i match della rassegna iridata di categoria saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma Volleyball World TV (QUI) e sul canale YouTube Beach Volleyball World (QUI).

IL CALENDARIO DELLA COPPIA AZZURRA

8 novembre

Hanni/Burgmann (ITA)-Liepa/Puskundzis (LAT) 2-0 (22-20, 21-16)

9 novembre

Ore 2.50: Hanni/Burgmann (ITA)-Bristol/Ward (SKN)

Ore 10: Hanni/Burgmann (ITA)-Palacios/Vargas (PAR)