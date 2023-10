Mondiali: vincono Hughes/Cheng e Perusic/Schweiner, la prossima edizione nel 2025 ad Adelaide

Si è chiusa durante la notte italiana la quattordicesima edizione dei Campionati del Mondo di beach volley. A trionfare in Messico e a laurearsi campioni del Mondo sono state le statunitensi Sara Hughes e Kelly Cheng e i cechi Ondrej Perusic e David Schweiner.

Il team USA Hughes/Cheng dopo aver superato la fase a gironi in testa alla Pool C, ha poi sconfitto le austriache Dorina e Ronja Klinger nei sedicesimi (27-25, 19-21, 15-9), le lettoni Tina Graudina e Anastasija Samoilova agli ottavi (19-21, 21-16, 15-11), le brasiliane Tainá Silva Bigi e Victoria Lopes Pereira Tosta nei quarti di finale (21-14, 21-16) e l’altra coppia statunitense formata da Kristen Nuss e Taryn Kloth in semifinale (18-21, 21-12, 15-13). Nella finalissima le atlete a stelle e strisce si sono imposte 2-0 (21-16, 24-22) sulle brasiliane Ana Patricia Silva Ramos e Eduarda Santos Lisboa laureandosi così campionesse del Mondo. Il terzo gradino del podio è andato alla coppia Kristen Nuss e Taryn Kloth; decisiva per il team americano la vittoria ottenuta nella finale per il terzo e quarto posto contro le australiane Mariafe Artacho Del Solar e Taliqua Clancy, superate 2-1 (15-21, 21-19, 15-8).

In stato di grazia invece Ondrej Perusic e David Schweiner. Dopo il primo posto ottenuto nell’Ultimo Elite16 di Parigi, il team ceco si è infatti imposto per la prima volta in una rassegna iridata. Dopo aver passato al terzo posto il Girone I dietro a Cuba e Brasile, la formazione ceca ha poi inanellato quattro importanti successi contro gli spagnoli Pablo Herrera Allepuz e Adrián Gavira Collado (21-19, 21-17), contro gli atleti dell’Aeronautica Militare Daniele Lupo ed Enrico Rossi (21-15, 21-17), contro i campioni olimpici e del mondo in carica, i norvegesi Anders Mol e Christian Sorum (21-14, 14-21, 15-15-12) e contro gli statunitensi Trevor Crabb e Theodore Brunner (21-15, 21-12), rispettivamente ai sedicesimi, agli ottavi, ai quarti e in semifinale. La ciliegina sulla torta per la coppia Perusic/Schweiner è arrivata in finale contro i giovani campioni d’Europa in carica, gli svedesi David Åhman e Jonatan Hellvig, superati al terzo set 21-15, 17-21, 15-13. A conquistare la medaglia di Bronzo sono stati i polacchi Bartosz Losiak e Michal Bryl in virtù del 2-0 (21-17, 21-18) inflitto agli americani Crabb/Brunner.

Per Sara Hughes e Kelly Cheng e per Ondrej Perusic e David Schweiner, doppia soddisfazione; le medaglie d'Oro nella rassegna iridata gli hanno infatti garantito un posto ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’ALBO D’ORO DEI CAMPIONATI DEL MONDO QUI.

Durante le fasi finali della rassegna iridata in Messico, la Volleyball World ha annunciato che i prossimi Campionati del Mondo in programma nel 2025 si svolgeranno ad Adelaide (Australia). Il 2025 segnerà dunque un’annata storica: per la prima volta infatti i Campionati del Mondo di beach volley toccheranno il suolo australiano. Adelaide e il “The Drive”, modernissimo impianto sportivo all'aperto, si preparano dunque ad ospitare la quindicesima rassegna iridata di beach volley.