Nazionale Maschile: continuano gli ottimi ascolti in tv

Firenze. La Nazionale Maschile continua la sua corsa nei Campionati del Mondo Maschili grazie alla terza vittoria consecutiva ottenuta ieri sera contro l’Argentina.

In attesa del match di questa sera contro la Repubblica Dominicana – che come di consueto sarà trasmesso in diretta su Rai 2 alle ore 21.15 – le gare degli azzurri continuano a far registrare ottimi dati di ascolto: il match contro i sudamericani, infatti, è stato il secondo programma più visto del prime time italiano con 2milioni e 58mila spettatori e uno share dell’11,4%.