Nazionale Maschile: gli azzurri da domani al lavoro a Bari

Roma. Concluso il collegiale nelle Marche e in Abruzzo che ha visto la Nazionale Maschile disputare anche due test match con la Slovenia di Alberto Giuliani, i ragazzi allenati da Gianlorenzo Blengini torneranno a radunarsi domani nel primo pomeriggio a Bari dove dal 9 all’11 agosto è in programma il Torneo di Qualificazione Olimpica. Il CT tricolore ha così scelto sedici atleti che lavoreranno nel capoluogo pugliese da domani e fino a sabato 3 agosto.

Prima della conclusione del collegiale gli azzurri disputeranno ulteriori due gare amichevoli contro il Belgio il 1 di agosto (ore 21) e il giorno successivo (2 agosto ore 19) al Pala Florio.



I convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposto: Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli

Liberi: Nicola Pesaresi, Fabio Balaso, Massimo Colaci

Centrali: Simone Anzani, Matteo Piano, Roberto Russo, Daniele Mazzone

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Oreste Cavuto, Oleg Antonov, Daniele Lavia (arriverà a Bari in serata dato che è reduce dalla rassegna iridata under 21 disputata in Bahrein).

Al seguito della squadra lo staff composto dal CT Blengini, il suo vice Antonio Valentini, l’assistente allenatore Francesco Mattioli, il medico Dott. Piero Benelli, i fisioterapisti Davide Lama e Sebastiano Cencini, il preparatore atletico Alberto Di Mario, lo scoutman Fabio Dalla Fina, il team manager Giacomo Giretto e il dirigente accompagnatore Samuele Papi.