Nola Città dei Gigli si conferma campione e conquista la Coppa Italia Maschile

Ancona. Si è conclusa al PalaBrasili del capoluogo marchigiano la due giorni di Final Four per l’assegnazione della Coppa Italia maschile di sitting volley 2023. A festeggiare è stata la società del Nola Città dei Gigli che, nella finale per il primo e secondo posto, ha regolato con il punteggio di 3-0 (27-25, 25-20) la Synergie Fermana. Dopo la Supercoppa e lo scudetto, il Nola Città dei Gigli si regala il terzo trofeo di questo fantastico 2023 per la società campana.

Francesco Meo (Nola Città dei Gigli) è stato nominato MVP della manifestazione.

Le finali. La giornata si è aperta con la finale per il terzo e quarto posto tra Volley Academy TC -Cedacri GiocoparmaVCCesena. Ad avere la meglio al termine di tre set giocati ad alta intensità è stata la Cedacri GiocoparmaVCCesena che ha regolato gli avversari per 3-1 (13-25, 25-20, 25-20, 25-19).

In avvio di gara la Volley Academy ha mostrato un gioco più brillante, in grado di garantire un vantaggio importante già in avvio che ha permesso loro di chiudere agilmente (25-13). Il secondo parziale è stato, invece, caratterizzato da un buon approccio della Cedacri GiocoparmaVCCesena (15-11). I ragazzi emiliani sono stati bravi a mantenere il vantaggio fino al conclusivo (25-20). Il terzo è stato caratterizzato da un grande equilibrio con le due squadre protagoniste di un lungo botta e risposta risolto nel finale da GiocoparmaVCCesena (25-20). Nel quarto e ultimo parziale la battaglia è proseguita con le due squadre intenzionate e non mollare. Parma-Cesena, però, nella fase contrale ha avuto il merito di tenere i nervi saldi e ha saputo trovare il giusto guizzo finale (25-19).

Nella finale giocata immediatamente dopo e commentata sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo da Piero Giannico QUI, che ha chiuso la seconda giornata di gare all’insegna della sportività e dell’inclusione, Nola ha condotto nei tre set e gli avversari autori comunque di una bella prestazione non hanno potuto far altro che arrendersi sotto i colpi della formazione guidata da Pasciari.

Nella prima frazione di gioco è stato il Nola a portarsi subito in testa. Con il passare delle azioni la formazione marchigiana guidata in panchina da Lorenzo Giacobbi ha tentato di recuperare portandosi a -1 (10-11). La partita è proseguita con un lungo botta e risposta. Nel finale, però, Nola anche grazie ad un ottimo servizio ha chiuso il set ai vantaggi (27-25). Non molto diverso l’andamento del secondo set, con le due squadre che anno continuato a battagliare sotto rete (10-10). Con il passare del tempo, però, la Fermana ha calato il proprio ritmo e nonostante alcuni tentativi è stata costretta ad arrendersi alla forza di Nola (25-20). Entusiasmante anche la terza frazione. Nola Città dei Gigli con grande determinazione ha prodotto il primo allungo. Nella fase centrale ancora grande ardore agonistico tra le due formazioni (24-24). Nel finale la Fermana dopo aver annullato tre match point si è imposta ai vantaggi (28-26).

Al rientro in campo nel quarto set Nola ha ripreso a macinare gioco e punti e la Fermana è sprofondata (13-6). Il vantaggio è stato ben gestito dai Campioni d’Italia che hanno chiuso le ostilità (25-17) e hanno conquistato anche l’edizione 2023 della Coppa Italia maschile.

A seguire si è svolta la cerimonia di premiazione delle squadre finaliste che ha visto la partecipazione tra gli altri del consigliere federale Letizia Genovese, del presidente del CR Fipav Marche Fabio Franchini e dei tecnici azzurri Massimo Beretta ed Emanuele Fracascia.

La gallery delle finali è disponibile QUI.

L'intervista a Francesco Meo, MVP della manifestazione QUI.

Diretta streaming

Le finali 3-4° posto e 1°-2° posto sono state trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).

I risultati

Semifinali 1°-4° posto

Nola Città dei Gigli - Volley Academy TC 3-0 (25-19, 25-15, 25-12)

Cedacri GiocoparmaVCCesena - Synergie Fermana 3-0 (25-13, 25-19, 25-19)

17 dicembre

Finale 3°-4° posto

Cedacri GiocoparmaVCCesena - Volley Academy TC 3-1 (13-25, 25-20, 25-20, 25-19)

Finale 1°-2° posto

Nola Città dei Gigli- Synergie Fermana 3-1 (27-25, 25-20, 26-18, 25-17)

Premi individuali

Miglior Muro: Enrico Rossi (Synergie Fermana)

Miglior Schiacciatore: Fabio Marsiliani (Nola Città dei Gigli)

Miglior libero: Paolo Mangiacapra (Nola Città dei Gigli)

Miglior Battuta: Alessandro Issi (Synergie Fermana)

MVP: Francesco Meo (Nola Città dei Gigli)

I ROSTER

NOLA CITTÀ DEI GIGLI: Alfredo Diana, Michele Emanuele Di Ielsi, Sergio Ignoto, Luigi Liguori, Paolo Mangiacapra, Fabio Marsiliani, Giuseppe Mautone, Francesco Meo, Victor Palazzolo, Guido Pasciari, Vittorio Pasciari, Giancarlo Quinto, Pasquale Spacagno, Salvatore Striano, Pasquale Vecchione. All. Vittorio Pasciari – Guido Pasciari.

VOLLEY ACADEMY TEODORO CICATELLI OLEVANO: Vincenzo Bufano, Francesco Maria Cerulo, Manuel Cicatelli, Alessandro D’Amico, Michele Fiscina, Carmine Lanaro, Roberto Maglio, Andrea Pinto, Damiano Salicone, Michele Salicone, Cristian Venosa. All. Teodoro Cicatelli.

CEDACRI GIOCOPARMA VCCESENA: Davide Bassoli, Stefano Belfiore, Simone Burzacchi, Gabriele Camisa, Mattia Canali, Claudio Farcas, Angelo Gelati, Mady Kante, Giuseppe La Montagna, Giovanni Monteverdi, Simone Monteverdi, Gianluca Poma, Giuseppe Siddiolo, Massimo Zileri. All. Vincenzo Gagliardi.

SYNERGIE FERMANA: Giacomo Cappelletti, Cristiano Crocetti, Michele Del Rosso, Lorenzo Giacobbi, Alessandro Issi, Jacopo Manamini Pozzi, Alessandro Postacchini, Federico Ripani, Enrico Rossi, Riccardo Rossi, Riccardo Scendoni, Luca Vallasciani. All. Lorenzo Giacobbi – Riccardo Scendoni.

L’Albo d’oro della Coppa Italia è disponibile QUI