Nuovo collegiale per gli azzurrini di Zanin

La Nazionale Under 19 maschile tornerà a radunarsi domani a Tivoli Terme (RM) per un nuovo collegiale che terminerà il 26 giugno. Per questa sessione di lavoro, nel corso della quale gli azzurrini affronteranno quattro test match con i pari età dell’Argentina al Palasport di Guidonia Montecelio (RM), il tecnico Michele Zanin ha convocato 14 atleti: Pardo Mati, Umberto Caporossi, Tommaso Barotto e Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Luca Pozzebon (Volley Treviso); Lorenzo Menichini (Colombo Genova); Giacomo Russo (Volley Meta); Gioele Taiwoo, Lorenzo Magliano e Flavio Morazzini (Vero Volley); Pietro Bonisoli (Verona Volley); Michele Starace (Volley Meta); Alessandro Bristot e Marco Fedrici (Trentino Volley).

Lo staff sarà composto da: Michele Zanin (primo allenatore), Moreno Traviglia (secondo allenatore), Lorenzo Bottaro (assistente allenatore), Marco Ceccacci (preparatore atletico), Lorenzo Gobbin (medico), Maira Di Vagno (fisioterapista) ed Enrico Cecamore (team manager).