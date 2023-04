Online il nuovo portale dedicato all’Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni

Il sito dell’Aequilibrium Cup – Trofeo delle Regioni si rinnova, da oggi infatti trofeodelleregioni.it si presenta con una nuova veste grafica.

La rinnovata piattaforma, uniforme alla linea grafica della manifestazione in programma in Molise dal 26 giugno al 1° luglio, conterrà notizie, comunicati, approfondimenti, gallerie fotografiche e video che verranno realizzate durante l’evento.

Il nuovo sito, oltre ad essere aggiornato con news e contenuti di avvicinamento alla manifestazione, fornirà tutte le informazioni utili agli addetti ai lavori e utenti in generale. Attraverso trofeodelleregioni.it si potranno seguire le gare in live streaming ed essere aggiornati in tempo reale sui risultati grazie al servizio di live score che sarà garantito per tutte le 168 gare in programma.

Il nuovo sito, conterrà, inoltre, una sezione dedicata ai diversi Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori dove poter consultare risultati, news e ogni altra informazione utile. Il sito web è in evoluzione e ulteriori contenuti saranno rilasciati nelle prossime settimane.

L’appuntamento, in attesa di vedere in campo le migliori promesse della pallavolo giovanile italiana, è quindi online all’indirizzo trofeodelleregioni.it