Piemonte e Lazio, le tappe della quinta puntata del Viaggio tra le società del Campionato Italiano

Continua con la quinta puntata la nuova rubrica della Federazione Italiana Pallavolo dedicata ai club che stanno prendendo parte in questa stagione sportiva al Campionato Italiano per società di beach volley. La rubrica ha cadenza settimanale ed è un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia, per far conoscere meglio alcune delle realtà sportive del mondo della disciplina sulla sabbia.

Protagoniste di oggi sono la piemontese In Beach Club e la società laziale Sicania Volley.

Queste le parole di Lidia Bonifazi, ex atleta romana ed ora socia insieme a Luigi Pezzoli e all’ex azzurro Giorgio Domenghini, della nuova realtà piemontese targata In Beach Club: “La In Beach Club nasce il 20 aprile 2021 con l’idea di portare il beach volley a Cuneo. Dopo un piacevolissimo incontro è nata l’idea di trasmettere la nostra esperienza e passione in un qualcosa di nuovo. Io personalmente sono 8 anni che vivo a Cuneo, sono arrivata in Piemonte perché giocavo a pallavolo e quando mi sono resa conto che la voglia di beach volley era tanta, abbiamo deciso di cominciare questa nuova avventura. La nostra partecipazione al Campionato Italiano per Società 2022 nasce dalla voglia di mettersi in gioco. Uno dei nostri obiettivi è quello di portare alla luce alcuni giocatori e di poterli far avvicinare sempre più a questo meraviglioso sport, magari presentandoli sin da quest’ estate al palcoscenico nazionale. Proprio per questo motivo abbiamo sin da subito cercato di partecipare a queste prime tappe della manifestazione che sono state accolte veramente con grande entusiasmo. Le risposte sul campo sono state positive ma sappiamo che il percorso è ancora lungo e ci sta ancora tanto lavoro da fare. Ci vogliamo mettere in gioco, soprattutto in vista delle Finali di maggio e siamo molto fiduciosi per il futuro. Ad oggi la nostra scuola conta quasi 60 atleti - prosegue Bonifazi - abbiamo gruppi Under 12, Under 20, Master e anche gruppi amatoriali. Il nostro grande obiettivo è quello di coinvolgere nel nostro progetto quanti più giovani possibili. A dir la verità non è molto semplice perché Cuneo è una piazza dal punto di vista pallavolistico molto interessante, quindi la maggior parte dei giovani viene attratta per lo più dalla pallavolo, ma i due mondi come sappiamo possono andare d’amore e d’accordo. Finita l’attività invernale con l’indoor, il beach volley è uno strumento molto utile per affilare metodologie tecnico tattiche utili ai giocatori che praticano la pallavolo. Anche per questo motivo vorremmo organizzare in primavera, pandemia permettendo, un Open-Day con lo scopo di reclutare altri atleti. Di grande importanza è sicuramente il lavoro svolto in collaborazione con le scuole del territorio. Noi essendo nati ad aprile scorso, ci siamo persi tutto l’anno scolastico. Nella passata stagione comunque non sarebbe stato facile agire soprattutto per il problema legato al Covid-19, perché molte realtà scolastiche erano blindate. Quest’anno invece il Comune di Cuneo, grazie anche alla situazione vaccinale, ha deciso di proporre alle scuole delle attività esterne. A marzo inizieremo quindi questo tipo di collaborazione. La In Beach Club sta cercando di partecipare ad ogni attività proposta nel territorio, questo sicuramente fa sì che tutto il territorio ci conosca, che si possa fidare di noi e che ci permetta di farci conoscere sempre di più. Le nostre due sedi di gioco sono divise tra la Bisalta Sport Indoor (CN) per l’attività invernale e il Campo Madonna dell’Olmo (CN) per l’attività estiva. Noi però puntiamo in grande, stiamo infatti cercando di realizzare con i nostri fondi una struttura sportiva tutta nostra. Il nostro amore per questa disciplina è grande e la speranza - conclude il tecnico romano - è quella di diventare un vero e proprio punto di riferimento per tutto il nostro territorio”.

Fabio Bellucci, responsabile della Sicania Volley, ci ha raccontato, invece, la struttura della divisione beach della società e l’attività che svolgono quotidianamente.

“Per noi si tratta della seconda partecipazione al Campionato Italiano per società di beach volley dopo l’esperienza dello scorso anno. In questa stagione stiamo collaborando con la Roma Beach Tour, una scuola di beach volley romana. Grazie a questa sinergia – sottolinea Fabio Bellucci-; abbiamo ampliato il bacino di utenza e il numero di giocatori e giocatrici impegnati nelle varie categorie. Gli obiettivi per questa stagione nel Campionato italiano sono quelli di ben figurare nella categoria over 35 femminile e piazzarci tra le migliori dieci società nella classifica finale. Un obiettivo per il futuro e a cui stiamo già lavorando è quello di diventare una vera e propria scuola di beach volley per essere un punto di riferimento per tutti i ragazzi che vorranno vivere questa nuova esperienza sportiva. La Sicania Volley nasce come società di pallavolo, negli ultimi anni però ci siamo avvicinati anche al beach volley cercando di coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze a questa splendida disciplina. A livello giovanile abbiamo alcune coppie interessanti soprattutto nel settore femminile e non appena sarà possibile cercheremo di farle partecipare nei vari tornei Under. Anche nel maschile abbiamo delle coppie molto valide e stiamo ricevendo altre richieste da parte di atleti che vogliono giocare con noi e tesserarsi presso con la nostra società. Durante le estati – prosegue Bellucci – attiviamo all’interno della nostra società e in collaborazione con altre realtà del territorio dei corsi estivi di beach volley che coinvolgono tanti piccoli atleti e poi attiviamo un corso open sia maschile che femminile per far giocare atleti anche più grandi e con un livello tecnico superiore.

Queste iniziative hanno l’obiettivo di far avvicinare un numero sempre maggiore di atleti alla disciplina per portarli con il tempo a praticarla anche durante il resto dell’anno. I nostri numeri sono in continua crescita, basti pensare che ad oggi abbiamo circa 50 atleti tesserati per il beach volley. Questo ci riempie d’orgoglio e ripaga

Il responsabile tecnico della società laziale prosegue parlando della composizione dello staff all’interno del Club: “Fanno parte del nostro staff quattro allenatori. Insieme a me ci sono Sabrina Sava, Fulvio Bianchini e Luigi Placì. Il lavoro che c’è dietro è tantissimo. L’impegno tra pallavolo e beach volley è praticamente quotidiano, solitamente per cinque giorni alla settimana ci sono gli allenamenti e un giorno le gare nelle varie categorie.

Scheda società:

Nome: In Beach Club

Anno di fondazione: 2021

Sede: Bisalta Sport Indoor, Via degli Artigiani 26, Cuneo - Campo Madonna dell’Olmo, Via della Battaglia 103, Cuneo

Presidente: Giuseppe Pezzoli

Responsabili Tecnici: Lidia Bonifazi e Giorgio Domenghini

Facebook: https://www.facebook.com/inbeachclub

Instagram: https://www.instagram.com/in_beach_club/

Sito web: https://www.inbeachclub.it/

Scheda società:

Nome: Sicania Volley

Anno di fondazione: 2015

Sede invernale: Sabbiadoro Beach Sports, Ladispoli (RM) e Associazione Nautica Campo di Mare

Sede estiva: Associazione Nautica Campo di Mare, Cerenova (RM) e Havana Beach, Fiumicino (RM)

Responsabili: Fabio Bellucci e Sabrina Sava

Facebook: https://www.facebook.com/sabri.sava2018

Instagram: https://www.instagram.com/volleysicania/