Podcast: da domani on line "La strada per l'Oro"

La library dei podcast Fipav da oggi si arricchisce: arriva infatti La strada per l’Oro. Sulla scia della celebrazione del trentennale del primo oro iridato maschile, da domani e settimanalmente saranno disponibili le testimonianze di coloro che vissero la fase precedente alla vittoria del 1990.

I protagonisti del processo di selezione e formazione della Nazionale azzurra maschile, che il 28 ottobre 1990 a Rio de Janeiro conquistò la prima medaglia d'oro della pallavolo italiana, infatti, racconteranno i sogni, i sacrifici, i momenti e le persone che aprirono la strada a quella prima storica vittoria.

La strada per l'Oro è il primo racconto che parla del pre Mondiale 1990, il lungo viaggio intrapreso da staff e dirigenti chiamati a proseguire il percorso del Gabbiano d’Argento.

Si tratta di un progetto tecnico che diventa maggiormente fruibile per l'intero mondo federale grazie all’ascolto. Il podcast, infatti, è idealmente il proseguimento di “4rto Set” con l’obiettivo di intraprendere un viaggio all’ascolto delle visioni e strategie che gettarono le basi della nascita della Generazione di Fenomeni, il gruppo che ancora oggi è ispirante per il mondo dirigenziale e sportivo.

Ogni venerdì un appuntamento, un protagonista: si parte domani venerdì 4 dicembre con Carmelo Pittera, che ci racconterà il prologo del Gabbiano d’Argento e delle sofferenti scelte di cambiamento da adottare.

PROMO: https://www.overtheblock.it/la-strada-loro