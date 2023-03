Pool Salvezza A2F: le azzurrine cedono 3-1 a Messina

La seconda giornata della Pool Salvezza del Campionato di A2 non premia il Club Italia che esce sconfitto 3-1 (25-23, 19-25, 25-18, 25-22) dal match con Desi Shipping Akademia Messina.

Oggi pomeriggio alla Palestra Polivalente Unime di Messina, le azzurrine non hanno bissato la bella vittoria conquistata nella prima giornata pur dando prova di buon gioco e carattere. Condotto per un lungo tratto il primo set il Club Italia non è poi riuscito a imporsi nel concitato finale punto a punto. Buona reazione delle azzurrine nella seconda frazione durante la quale, recuperato lo svantaggio iniziale, sono sempre rimaste avanti senza lasciare alle avversarie la possibilità di rientrare. Nella terza e quarta frazione, invece, al Club Italia è manata la giusta continuità per concretizzare il risultato nei momenti decisivi dei set.

Miglior realizzatrice di serata l’opposto del Club Italia Virginia Adriano autrice di 18 punti (2 ace, 1 muro). Tra le azzurrine in doppia cifra anche le centrali Nausica Acciarri (14 punti, 2 ace, 5 muri) e Maia Carlotta Monaco (10 punti, 4 ace, 1 muro), e le schiacciatrici Dominika Giuliani (10 punti, 1 muro) e Giulia Viscioni (11 punti, 1 ace, 2 muri).

La lunga trasferta del Club Italia in Sicilia proseguirà fino a martedì quando, nell’anticipo della 3ª giornata della Pool Salvezza, affronterà alle 15.30 Seap-Sigel Marsala.

CRONACA – Per questo secondo impegno con la Pool Salvezza il tecnico federale Michele Fanni sceglie di schierare il sestetto con la diagonale Batte-Adriano, le schiacciatrici Giuliani e Viscioni, le centrali Monaco e Acciarri e il libero Ribechi.

Dall’altra parte della rete, per Messina, coach Fabio Bonafede sceglie lo starting six con Muzi, Robinson, Mearini, Ebatombo, Martilotti, Martinelli e il libero Faraone.

Buon approccio al match da parte del Club Italia che si porta subito in vantaggio (1-4) e mantiene le avversarie a distanza (4-7). Le azzurrine continuano a dettare il ritmo (7-11, 11-14) e si spingono sul +5 (12-17). Il time out chiamato da coach Bonafede rimette ordine tra le fila di Messina che accorcia (17-19) e ristabilisce la parità (19-19). Le due formazioni procedono quindi punto a punto (22-22) e nel finale è la formazione di casa a trovare lo spunto per chiudere e conquistare il primo set (25-23).

Sulla scia del parziale precedente Messina prova a sorprendere il Club Italia e si porta in vantaggio (3-0) in avvio di seconda frazione. Le azzurrine sono brave a ricompattarsi e a ritrovare subito un buon ritmo che porta al break del sorpasso (3-6). Il time out chiamato dalla panchina di casa rimette in corsa le ragazze di coach Bonafede che ristabiliscono la parità (6-6). Repentina l’accelerazione del Club Italia che si porta avanti (6-8) e piazza il break che vale il +6 (7-8, 7-13). Messina fatica a tenere il ritmo imposto da Giuliani e compagne (10-16, 14-18) e il Club Italia conquista agevolmente il secondo set (19-25) e riapre la partita.

Al rientro in campo sono le azzurrine a trovare il primo allungo del parziale (1-4), Messina ricuce (4-4) e si procede punto a punto (7-7). E’ nuovamente la formazione di coach Bonafede a tentare un nuovo allungo (10-7), il Club Italia si ricompatta, trova buona efficacia e ristabilisce la parità (10-10). Il match imbocca quindi i binari dell’equilibrio fino al 15-15 quando le siciliane girano l’inerzia a proprio favore e si spingono sul +5 (21-16). Le azzurrine faticano a ritrovare la giusta continuità per rimontare, la squadra di casa mantiene il vantaggio e conquista il 3° set (25-18).

L’avvio della quarta frazione vede ancora le siciliane avanti (5-2). Coach Fanni opta quindi per il cambio in regia: fuori Batte dentro Passaro. Le azzurrine con pazienza si rimettono in marcia: accorciano (9-7) e recuperano lo svantaggio (9-9). Decisa la nuova accelerazione di Messina che detta il ritmo (14-10) e incrementa il vantaggio (19-11). Un attacco vincente di Esposito segna la ripartenza delle azzurrine che accorciano (19-16), reagiscono alla nuova ripartenza avversaria (22-18) e si riportano a -1 (23-22). Il Club Italia non riesce però a completare la rimonta ed è Messina a conquistare il set (25-22) e i 3 punti in palio.

DESI SHIPPING AKADEMIA MESSINA – CLUB ITALIA 3-1 (25-23, 19-25, 25-18, 25-22)

MESSINA: Muzi 2, Robinson 9, Mearini 11, Ebatombo 17, Martilotti 10, Martinelli 12; Faraone (L), Ciancio. Ne: Silotto, Varaldo, Brandi, Pisano (L), Catania. All. Bonafede.

CLUB ITALIA: Giuliani 10, Monaco 10, Adriano 18, Viscioni 11, Acciarri 14, Batte 3; Ribechi (L), Esposito 3, Modesti 2, Gambini, Passaro, Despaigne. Ne: Amoruso, Micheletti (L). All. Fanni.

ARBITRI: Christian Palumbo e Fabio Scarfò.

DURATA SET: 30’, 26’, 30’, 32’

MESSINA: 4 a, 8 bs, 12 mv, 17 et

CLUB ITALIA: 9 a, 15 bs, 12 mv, 33 et