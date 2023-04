Pool Salvezza: azzurrine a Vicenza per la prima di ritorno

Nella prima giornata di ritorno della Pool Salvezza del Campionato di A2 il Club Italia sarà impegnato in trasferta a Vicenza. Domenica, alle ore 17.00, le azzurrine scenderanno in campo per affrontare le padrone di casa dell’Anthea e provare a bissare il successo della gara d’andata.

La formazione federale è reduce dalla vittoria per 3-0 conquistata sabato, nella 6ª e ultima giornata d’andata, contro 3m Pallavolo Perugia. Tre punti che danno morale e che dimostrano l’ulteriore passo in avanti compiuto dalle azzurrine nel corso di questa stagione.

“Quello di sabato è sicuramente un successo importante per noi – commenta la schiacciatrice Caterina Peroni – che ci ha tirato su di morale dopo le due sconfitte che abbiamo subito in Sicilia e che ci permette di affrontare l’avvio del girone di ritorno con qualche certezza in più. Lo scorso weekend il nostro gioco ha funzionato bene e siamo riuscite ad approcciare il match con il giusto spirito. Aspetti che ci hanno permesso di conquistare un successo che dimostra come il nostro percorso di crescita stia dando frutti anche dal punto di vista dei risultati. Fin qui abbiamo avuto molti alti e bassi, abbiamo pagato un po’ l’inesperienza che ci bloccava un po’, ora invece, siamo più continue e speriamo di proseguire su questa strada”.

Domenica si rinnova la sfida con Vicenza: “Sarà sicuramente una partita impegnativa – prosegue l’azzurrina -. Da tutte e due le parti ci sarà tanta voglia di vincere: noi vogliamo bissare il successo dell’andata e loro avranno invece voglia di riscattarsi. Mi aspetto una partita tirata, ma sono sicura che potremo fare bene: dovremo essere brave a comunicare tra di noi e ad aiutarci se dovessero presentarsi delle difficoltà”.

Al primo anno al Club Italia Caterina Peroni, che sabato scorso ha fatto il proprio esordio stagionale in campo, è l’atleta più giovane della formazione federale.

“ Lo scorso weekend ero molto emozionata. La serie A2 è una realtà molto diversa rispetto a quelle dove ho giocato fino ad ora: ho sempre disputato campionati giovanili e in serie D – spiega Peroni -. E’ la prima volta che vivo lontana da casa. Inizialmente avevo un po’ di timore, perché era un’esperienza totalmente nuova, ma le mie paure sono sparite quasi subito: mi sono ambientata velocemente e bene sia a scuola che con le mie compagne di squadra. Sono la più piccola del gruppo, quando sono arrivata non conoscevo quasi nessuna delle mie nuove compagne mi hanno accolto da subito molto bene e mi supportano sempre quando ho bisogno. Quella di venire al Club Italia è una scelta che rifarei perché questa esperienza mi sta aiutando molto sia dal punto di vista pallavolistico che personale”.

ARBITRI – La partita tra Anthea Vicenza Volley e Club Italia, in programma domenica 16 aprile alle ore 17.00, al Palasport di Vicenza sarà arbitrata da Alessandro Somansino ed Eleonora Candeloro.

DIRETTA – Anche le partite della Pool Salvezza del Campionato di A2 sono trasmesse in diretta streaming sul sito volleyballworld.tv e in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia.

CLASSIFICA – Questa la classifica della Pool Salvezza: 1. Tecnoteam Albese Volley Como 40 (14 - 13); 2. Orocash Lecco 33 (11 - 16); 3. Chromavis Eco Db Offanengo 33 (11 - 16); 4. D&a Esperia Cremona 33 (10 - 17); 5. Anthea Vicenza Volley 29 (10 - 16); 6. Emilbronzo 2000 Montale 28 (10 - 17); 7. Desi Shipping Akademia Messina 23 (7 - 19); 8. Assitec Volleyball Sant'Elia 23 (6 - 20); 9. Seap-Sigel Marsala 18 (6 - 20); 10. Club Italia 16 (5 - 22); 11. 3m Pallavolo Perugia 10 (3 - 23).

* punti (vinte-perse)

LA GIORNATA – Le gare in programma per la 7ª giornata (1ª di ritorno) della Pool Salvezza:

Sabato 15 aprile ore 16.00

D&a Esperia Cremona - Seap-Sigel Marsala

Domenica 16 aprile ore 15.00

Desi Shipping Akademia Messina - Orocash Lecco

Domenica 16 aprile ore 17.00

Anthea Vicenza Volley - Club Italia

Emilbronzo 2000 Montale - Assitec Volleyball Sant'Elia

Chromavis Eco Db Offanengo - 3m Pallavolo Perugia

Riposa Tecnoteam Albese Volley Como